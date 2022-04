Sportsender DAZN benennt Geschäftsführerin für DACH-Region

Ab 1. Mai fungiert Alice Mascia beim DAZN als Geschäftsführerin für die DACH-Region. Wie die Sportplattform, die in der DACH-Region u.a. Rechte an Spielen der deutschen Fußball-Bundesliga, der Champions League sowie der ersten Fußballligen in Italien und Spanien besitzt, heute mitteilt, verfüge Mascia über mehr als 20 Jahre Erfahrung Kinder Medien- und Telekommunikationsbranche und war u.a. in einer leitenden Position bei Sky Deutschland tätig gewesen.

Zu ihren neuen Aufgaben sagt Alice Mascia: "Nachdem ich über ein Jahrzehnt in der Medien- und Konsumgüterindustrie in der DACH-Region gearbeitet habe, kann ich es kaum erwarten, dem Team von DAZN in einer so spannenden Zeit für das Unternehmen und in einer Region, die mir sehr am Herzen liegt, beizutreten. Ich freue mich darauf, die ehrgeizige Wachstumsstrategie von DAZN voranzutreiben und weiterhin ein außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis für DAZN-Nutzer und alle Sportfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bieten."

Shay Segev, CEO der DAZN Group, betont: "Dieser Schritt verdeutlicht unser großes Engagement und die Bedeutung für den DACH-Markt, indem wir die Entscheidungsfindung näher an unsere Fans bringen. Es ist eine Ehre, jemanden von Alices Kaliber und mit einem solchen Erfahrungsschatz für die Leitung des Marktes gewonnen zu haben, um unsere Plattform weiter auszubauen und unseren ambitionierten Wachstumsplan voranzutreiben. Ihre Erfahrung und ihr Wissen über den Markt werden das Geschäft vorantreiben. Sie kommt zu einem aufregenden Zeitpunkt zu uns, da wir beginnen, uns zu einem echten globalen Anlaufpunkt für Sportfans zu entwickeln."

Thomas de Buhr, bisher Executive Vice President DACH bei DAZN, wird das Unternehmen der Mitteilung zufolge "im Laufe dieses Jahres" verlassen. Bereits Ende 2021 seien sich de Buhr und Segev einig gewesen, "dass das Unternehmen für die nächste Phase der Entwicklung andere Fähigkeiten benötigt", heißt es dazu in der DAZN-Mitteilung.