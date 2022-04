"Sisi" geht in die zweite Runde und knackt die Einhundert

Die erste Staffel der Neuverfilmung "Sisi" schaffte, was bislang den meisten Formaten von RTL Deutschland versagt blieb: Erfolge nicht nur auf dem Streaming-Dienst RTL+, sondern auch in der linearen Ausstrahlung bei RTL. Nun stehen im Baltikum die Dreharbeiten zur zweiten Staffel bevor. Dominique Devenport und Jannik Schümann spielen in den Hauptrollen wieder das Kaiserpaar alsSisi und Franz, Désirée Nosbusch bleibt als Erzherzogin Sophie an Bord. Stärkeres Gewicht erhält Giovanni Funiati als Graf Gyula Andrássy, der sich als Gefahr für die Beziehung des Traumpaares erweist.

Sven Bohse teilt sich den Regiepart diesmal mit Miguel Alexandre. Die Drehbücher schrieben Elena Hell, Robert Krause und Svenja Rasocha. Krause ist zusammen mit Showrunner Andreas Gutzeit Headautor. Neu im Ensemble sind Murathan Muslu als ungarischer Rebellenführer Ödön Körtek. Romy Schroeder als Tochter von Sisis Zofe Fanny, die wegen Verrats in Staffel 1 gehängt wurde, Amanda Da Gloria als Gräfin Emanuelle Andrássy sowie Bernd Hölscher als Otto von Bismarck. Weiterhin mit von der Partie sind Tanja Schleiff (als Gräfin Esterhazy), David Korbmann (Graf Grünne), Julia Stemberger (Sisis Mutter), Pauline Rénevier (Sisi Schwester) und Marcus Grüsser (Sisis Vater).

Die Dreharbeiten in Lettland, Litauen und Polen sind von April bis August angesetzt. Produziert wird die sechsteilige RTL+-Event-Serie von Story House Pictures. Produzenten sind Jens Freels und Andreas Gutzeit. Für RTL Deutschland sind Nadja Malkewitz als verantwortliche Redakteurin und Sylke Poensgen als Executive Producerin Teil des Teams. Der ORF ist Kooperationspartner.

Der Weltvertriebspartner Beta Film hat "Sisi" mittlerweile in mehr als 100 Territorien verkauft. Zu den neuesten Abnehmern zählen CBC/Radio-Canada, The Walt Disney Company und Mediaset für Spanien und Starz Entertainment für Lateinamerika.