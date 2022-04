WarnerMedia-CEO gibt Rücktritt bekannt

Jason Kilar, ehemaliger Chef von Hulu, hat am 5. April seinen Rücktritt als CEO von WarnerMedia in einem Memo an seine Mitarbeiter angekündigt. "Da die anstehende Transaktion mit Discovery kurz vor dem Abschluss steht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um jedem von Ihnen mitzuteilen, dass ich dieses großartige Unternehmen verlassen werde", so Kilar. Dass Jason Kilar das Unternehmen verlassen würde, war allgemein erwartet worden.

Der Abschluss der Übernahme von WarnerMedia durch Discovery wird in den nächsten Tagen erwartet. Das neue Unternehmen Warner Bros. Discovery wird dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vom aktuellen Discovery-Chef David Zaslav geleitet.

Kilar war für WarnerMedia rund zwei Jahre tätig. In diese Zeit fiel unter anderem die umstrittene Entscheidung, Warners gesamte Kinostaffel 2021 gleichzeitig auf HBO Max zu veröffentlichen.