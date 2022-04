Einschaltquoten: "Mord mit Aussicht" büßt nach der Fußballpause leicht ein

Mit 5,52 Mio. Zuschauern (MA: 19,1 Prozent) lag die ARD-Dienstagsserie Mord mit Aussicht" zwar unter dem Wert ihrer letzten Ausstrahlung vor zwei Wochen (in der vergangenen Woche hatte das Erste das Fußball-Länderspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland übertragen gehabt), war aber dennoch das meist gesehene Programm des gestrigen Tages. Die Krankenhausserie In aller Freundschaft" kam im Anschluss daran auf 4,44 Mio. Zuschauer (MA: 15,6 Prozent) - ein Minus von gut 100.000 Zuschauern und knapp einem Prozentpunkt im Vergleich zum Wert von vor zwei Wochen. Das ZDF widmete sich gestern zu Beginn der Primetime in einer "ZDFzeit"-Ausgabe dem Thema "Flucht nach Deutschland" (zwei Mio. Zuschauer / MA: 6,9 Prozent). Das anschließende Magazin "frontal" kam auf 2,5 Mio. Zuschauer (MA: 8,7 Prozent).

Der Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen ging gestern an die RTL-Hauskauf-Doku-Soap "Buying Blind" (11,9 Prozent), die mit ihrer dritten Folge erstmals im zweistelligen Bereich lag. Ebenfalls einen zweistelligen Wert - wenn auch nur knapp - gab es für "Mord mit Aussicht" (10,1 Prozent); für "In aller Freundschaft" standen in dieser Zielgruppe 7,3 Prozent zu Buche.

RTLZWEI kam mit der Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" auf einen 14/49-Marktanteil von 6,3 Prozent und lag damit vor der ProSieben-Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" (6,2 Prozent) und der Vox-Doku "Martin Rütter: Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen" (6,1 Prozent).

Kabel eins landete mit Shrek 2" bei einem 14/49-Marktanteil von exakt fünf Prozent, eine Doppelfolge der Sat1-Serie "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" verzeichnete in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 4,5 Prozent.