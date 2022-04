Florian Henckel von Donnersmarck mit neuem US-Projekt

Florian Henckel von Donnersmarck, für sein Langfilmdebüt Das Leben der Anderen" vielfach ausgezeichnet, hat offenbar sein nächstes Regieprojekt gefunden: Er soll den psychologischen Thriller "Vent" inszenieren. Das meldet "Deadline.com". Darin meint ein paranoider Mann, Klopf-Nachrichten von einem Entführungsopfer durch Lüftungsschächte zu hören. Steven Karczynski schrieb das Drehbuch. Andrew Kosove und Broderick Johnson produzieren mit ihrer Alcon Entertainment gemeinsam mit Karczynski und David Prior.

Henckel von Donnersmarck war zuletzt mit dem Epos Werk ohne Autor - Sieh niemals weg" in den Kinos, das für zwei Oscars nominiert war. In Hollywood hatte er zuvor "The Tourist" realisiert.

Alcon produzierte u.a. die Denis Villeneuve-Filme Prisoner" und Blade Runner 2049".