Foto des Tages: "Eingeschlossene Gesellschaft" feiert Weltpremiere

Kino

Gestern Abend fand in Köln die umjubelte Weltpremiere von "Eingeschlossene Gesellschaft", dem neuen, starbesetzten Film von Erfolgsregisseur Sönke Wortmann, statt. Ebenfalls mit dabei: die Hauptdarsteller Florian David Fitz, Anke Engelke, Justus von Dohnányi, Nilam Farooq, Thomas Loibl und Torben Kessler sowie Drehbuchautor Jan Weiler und Produzentin Eva Holtmann. Heute Abend geht es bei der Premiere in Berlin nicht weniger feierlich weiter. Auch hier werden Cast und Crew wieder mit von der Partie sein. "Eingeschlossene Gesellschaft" wirft mit pointierten Dialogen einen kritischen und satirischen Blick ins Lehrerzimmer und startet am 14. April bundesweit in den deutschen Kinos. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Ronald Kukulies, Christoph Pellander, Torben Kessler, Sebastian Lückel, Sönke Wortmann, Johanna Bergel, Justus von Dohnanyi, Jan Weiler, Jochen Cremer, Nilam Farooq, Martín Bachmann, Anne Engelke, Eva Holtmann, Florian David Fitz, Thomas Loibl. Foto: Sony Pictures (PR-Veröffentlichung)