Diagonale '22: "Sonne" scheint zur Festivaleröffnung

Die Diagonale ´22 wurde gestern Abend in der Grazer Helmut List Halle feierlich eröffnet. Im bestens gefüllten Saal begrüßte das Intendanten-Duo Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber die zahlreichen Gäste. In ihrer eloquenten Eröffnungsrede gingen sie darauf ein, dass die 25. Grazer Jubiläumsrunde einmal mehr in Krisenzeiten stattfinde, "in Zeiten einer anhaltenden Pandemie, in Zeiten eines Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und inmitten virulenter ökologischer Herausforderungen. Krisenzeiten sind Zeiten, in denen Kunst & Kultur und Politik zunehmend in ein Spannungsfeld geraten. Und nicht selten einem Missverständnis aufsitzen." Zwischen der gerade jetzt wieder lauter werdenden Aufforderung, Kunst müsse politisch sein und der Feststellung, dass Kunst immer politisch ist, bestehe ein grundlegender Unterschied. Es sei nicht dasselbe, ob sich die politischen und gesellschaftlichen Umstände in einem Film einschrieben oder aber ob ein Film bereits auf eine bestimmte politische Message hinformuliert worden sei, so Höglinger und Schernhuber weiter.

Es sei eine Tatsache, dass Krieg immer auch mit den Mitteln der Kulturindustrie geführt werde: "Verwechseln wir dies jedoch nicht mit verkürzter Bekenntniskultur. Setzen wir Kunst und Kultur nicht mit Politik gleich. Zumindest nicht, wenn uns etwas an einer freien Gesellschaft gelegen ist." Die Diagonale sei immer ein Ort der Kontroverse und Widersprüche gewesen. "Und wer hier den Weg ins Kino sucht, tut dies meist, um auf andere Gedanken zu kommen, im Sinne von Zerstreuung und Erkenntnis." Es gehe darum, zumindest temporär, die eigene Sicht der Dinge hinter sich zu lassen. "Oder, um es mit Fran Lebowitz zu formulieren: Beim Gang ins Kino oder ins Theater sollte es nicht darum gehen, immer nur auf eigene Spiegelbilder zu treffen. A Book is not supposed to be a mirror, it is supposed to be a door. Gehen wir also mit dem Kino durch diese Tür, werden wir uns bewusst, dass unsere eigene Sicht immer beweglich ist."

Zum Eröffnungsabend gehörte auch die Ehrung von Schauspieler Branko Samarovski mit dem Großen Diagonale-Schauspielpreis. Nach seiner anrührenden Dankesrede, in der er erzählte, wie sehr ihn die schrecklichen Bilder aus der Ukraine an sein eigenes Leben als Flüchtlingskind erinnerten, stellten Kurdwin Ayub und ihre Produzenten Ulrich Seidl und Veronika Franz in kurzen Worten den Eröffnungsfilm "Sonne" vor. Dieser wurde im Anschluss mit tosendem Applaus bedacht - zurecht, denn zeitgeistiger und aktueller könnte ein Film in Zeiten wie diesen nicht sein.