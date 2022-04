Ulrich Limmer über das VGF-Stipendium für Projektentwicklung: "Der offene Austausch ist so wertvoll"

Die VGF hat die erste Runde des neuen, von Geschäftsführerin Anja Braune konzipierten, auf Nachwuchsproduzenten abzielenden Stipendiums für Projektentwicklung abgehalten. Mit großem Erfolg, wie Ulrich Limmer erzählt. Er wurde mit der Workshop-Leitung betraut. Das Stipendium ist mit 10.000 Euro dotiert und aus dem Förderfonds der VGF finanziert (wir berichteten). Es umfasst neben dieser finanziellen Unterstützung einen fünftägigen Workshop. Die Workshopwoche fand vom 21.- 25. März in Oberbayern statt. Künftig wird das Stipendium jährlich ausgeschrieben.

Der fünftägige Workshop, den das neue VGF-Stipendium für Nachwuchsproduzenten neben einer finanziellen Unterstützung umfasst, ging unlängst unter Ihrer Leitung zu Ende. Vier Stipendiaten hatten die Chance, Stoffideen zur Pitchreife zu entwickeln. Wie hat sich das Treffen gestaltet?

ULRICH LIMMER: Es war arbeitsreich und konstruktiv, die mitgebrachten Stoffe haben sehr von dem Seminar profitiert. Die ersten drei Tage war Nils Dünker mit dabei, die anderen beiden Workshoptage Amelie von Kienlin. Als Experten halfen die beiden, dass immer auch ein frischer Eindruck von außen auf die Entwicklung gewährleistet wurde. Der Workshop wurde als Plenum abgehalten - ein Prinzip, das ich seit Jahren in ähnlichen Stoffentwicklungsseminaren mit Studierenden der HFF anwende. Die Teilnehmenden kennen die Stoffe der anderen, alles wird miteinander in offener Runde besprochen. Die Kolleg:innen beraten sich auch gegenseitig. Es ist kein Frontalunterricht, bei dem wir Lehrenden unsere Meinung, unser Wissen aufoktroyieren. Produzent:innen und Autor:innen profitieren von den Beratungen der anderen Stoffe auch für ihre eigenen Stoffe.

Waren die Autoren bei dem Workshop also dabei?

ULRICH LIMMER: Die VGF ermuntert die Produzent:innen, die Autor:innen mitzubringen. In unserem Fall waren zwei Autor:innen anwesend, ein Produzentenstipendiat schreibt selbst, bei einer Teilnehmerin konnten die Autorinnen krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Wir haben fleißig von früh bis spät gearbeitet. Abends wurde jeweils ein Beispielfilm angeschaut, den sich die Stipendiat:innen aussuchen durften, um ein besseres Verständnis zu erlangen, wo die Reise hingehen sollte.

Kann man sagen, dass alle vier Stoffe Pitchreife erlangt haben nach diesen fünf Tagen, dass der Workshop zu einem Abschluss gefunden hat?

ULRICH LIMMER: Abgeschlossen ist so eine Arbeit nie. Die Nachwuchsproduzent:innen sollten eine größere Klarheit über den eigenen Stoff bekommen, herausfinden, was der wichtigste Kern, sozusagen der Diamant ist. Wir haben aber ebenso an der Struktur, aber vor allem an den Figuren gearbeitet. Wir haben tatsächlich hauptsächlich über die Figuren geredet, geschaut, ob ihre Motivationen, Verhaltensweisen in jeder Phase der Geschichte nachvollziehbar sind. Wenn man Stoffe von außen sieht, sie also nicht selbst geschrieben hat, fällt einem manchmal besser auf, worum es im Herzen der Geschichte geht. Die Autor:innen stecken meist zu nah drin. Wir wollten die Stoffe nicht verändern, sondern das Beste aus ihnen herausarbeiten. Ergründen, was der Stoff will. Ich kann sagen, dass die Stoffe zum Abschluss des Workshops, als sie in Form von Pitches vor Fachpublikum abgehalten wurden, viel mehr zu sich selbst gefunden hatten. Die via Zoom zugeschalteten Branchenvertreter:innen signalisierten großes Interesse.

Sie sind an der HFF tätig. Inwiefern sind Spezialworkshops wie dieser für den Nachwuchs wichtig? Ist das Studium nicht Rüstzeug genug?

ULRICH LIMMER: Ein Angebot wie unser Workshop "Kreative helfen Kreativen" ist in jedem Alter und jedem Stadium der Stoffentwicklung wertvoll. In der Branche wird das viel zu wenig gemacht. Der offene Austausch, das Einbringen von Ideen von anderen Teilnehmer:innen ist so wertvoll - wobei immer klar sein muss, dass der Stoff immer bei demjenigen verbleibt, der ihn eingebracht hat. Copyright-Diskussionen müssen von vornherein ausgeschlossen werden. Mir geht es als Autor doch genauso: Ich freue mich, wenn mir Profis, die mir und dem Stoff wohlgesonnen sind, Feedback geben. Für Branchenneulinge ist ein solcher Workshop noch interessanter, weil ihnen Selbstreflexion nicht so geläufig ist wie den alten Hasen im Geschäft, die im Lauf der Zeit kritischer mit ihren Stoffen umgehen als noch zu Beginn der Karriere.

Begreift der Nachwuchs Film heute als ein anderes Instrument bzw. denkt er auch anders z.B. hinsichtlich Diversität und Teilhabe - sind diese Aspekte bereits tief verankert?

ULRICH LIMMER: Natürlich denken die jungen Menschen sehr viel mehr über Diversität und Genderfragen nach, als wir das vor 20 oder 30 Jahren getan haben. Die Fragen, die dazu heute gestellt werden, finde ich absolut richtig und zeitgemäß. So entstehen auch andere Geschichten, andere Ansätze, andere Held:innen. Viel öfter sind sie geprägt von einem weiblicheren Blick, was super ist. Außerdem geht der Nachwuchs mit einem größeren Bewusstsein an Serienstoffe heran. Lag der Fokus zu meinen Anfängen auf Kino, hat er sich heute mehr auf Serien verlagert, weil hier die erzählerischen Möglichkeiten größer sind und ein großes Marktinteresse besteht. Bei unserem Workshop haben wir jedoch nicht versucht, die Stoffe permanent auf ihre Marktfähigkeit abzuklopfen. Das war erst zum Abschluss auch noch Thema. Erst einmal muss eine Geschichte stimmen. Erst dann hat sie auch die größten Möglichkeiten, verwirklicht zu werden. Fängt man zu früh an, über die Marktfähigkeit zu reden, erstickt man die Kreativität im Keim. Aber generell ist es für die jungen Leute kein Sündenfall, über die Marktfähigkeiten zu diskutieren.

Für Produzenten hat sich der Markt stark verändert. Es gibt nicht mehr nur Kino und Fernsehen. Es gibt wesentlich mehr Ausspielwege, aber auch andere kreative Formen sind gefragt. Ein Segen für den Nachwuchs?

ULRICH LIMMER: Sicherlich sorgt der Status quo für Erleichterung, weil man mehr Marktteilnehmer als potenzielle Auftraggeber bzw. Partner zur Verfügung hat, die zudem ganz unterschiedliches Programm suchen. Das heißt nicht, dass der Weg oder der Einstieg in den Beruf weniger kompliziert ist. Es ist schwer, den Überblick zu behalten. Früher musste man sich die Frage stellen, ob Kino oder öffentlich-rechtliches Fernsehen. Heute sind dutzend weitere Fragen abzuklopfen. Ich empfinde das als Bereicherung, weil die Erzählmöglichkeiten größer geworden sind. Ein Riesenproblem für den Nachwuchs ist allerdings, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sender viel zu wenig an Kinofilmen beteiligen. Wo kommt er denn noch vor? Da ist das Kleine Fernsehspiel - dann wird es aber auch schon schwierig. Das ZDF sagt, wer noch keinen 90-Minüter gemacht hat, dem geben wir keinen 90-Minüter. Wie soll man also damit beginnen? Man fühlt sich wie beim Hauptmann von Köpenick. Der Nachwuchs empfindet diese Lage, um es positiv zu formulieren, als größte Herausforderung. Wir werden sehen, wie sich die Streamer in Sachen Kinokoproduktionen verhalten. Begrüßenswert wäre deren Engagement. Das fehlende Fernsehgeld muss ersetzt werden.

Da schließt sich das Thema Selbstausbeutung an...

ULRICH LIMMER: Ich sage zu den Nachwuchsproduzenten immer: Seid vorsichtig, hört auf mit Selbstausbeutung. Ihr müsst davon leben können. Nicht auf großem Fuß, aber ihr müsst eine Gage bekommen. Als Filmhochschüler ist es völlig in Ordnung, nichts zu verdienen, als Marktteilnehmer nicht. Natürlich will jeder seinen Film machen. Im Workshop haben wir den Teilnehmer:innen versucht zu vermitteln: Ein tolles Drehbuch ist die beste Möglichkeit, seinen Film finanziert zu bekommen.

Wie nehmen Sie heute das Verhältnis Produzent vs. Autor wahr?

ULRICH LIMMER: Ich beobachte immer wieder mit Bedauern, wie schlecht Autoren behandelt werden. Es ist erschreckend, dass Kontrakt 18 nötig war, um Dinge festzuhalten, die für mich als Produzent selbstverständlich sind, etwa den Autor zur Premiere einzuladen, ihn zur Regiewahl zu befragen. Schließlich schafft der Autor die Grundlage für einen Film. Mit dem Aufkommen der Streamer und neuen Positionen wie einem Showrunner hat sich das Standing merklich verbessert. Das begrüße ich. Der deutsche Autorenfilm hat hinsichtlich der Missachtung der Autoren sehr viel angerichtet. Das gleiche ist den Produzenten passiert, denen man Profitgier unterstellte. Ein guter Produzent interessiert sich erst einmal für einen guten Stoff. Das ist die Essenz.

Das Gespräch führte Barbara Schuster