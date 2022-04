Netflix-Wochencharts: "Bridgerton" steigert sich enorm

Deutlich weniger Sexszenen, ohne den absoluten Staffel-eins-Liebling Regé-Jean Page, aber dafür mit dem Fokus auf den älteren Bridgerton-Bruder Anthony (Jonathan Bailey) - und trotzdem reichte es bei der zweiten Staffel der Kostümsaga "Bridgerton" bei den vorherigen weltweiten Netflix-Wochencharts mit 193 Millionen Stunden fast für einen neuen Startrekord. Im Zeitraum vom 28. März bis 3. April sind jetzt weitere knapp 252 Millionen Stunden dazugekommen.

Damit steigert sich die zweite Staffel "Bridgerton" in der zweiten Woche nochmal deutlich. Es wäre die stärkste zweite Woche aller Zeiten auf Netflix, wenn es da nicht die knapp 449 Millionen Stunden von "Squid Game" geben würde. Aber "Bridgerton" hat jetzt nach gerade mal zehn Tagen bereits 444,76 Millionen Stunden gesammelt und steht damit kurz vorm Einzug in die englischsprachige Allzeit-Serien-Top-Ten. Wenn das Interesse in die zweite Staffel nicht einbricht, befindet sich "Bridgerton" auf einem sehr guten Weg in die Allzeit-Top-Five der englischsprachigen und nicht-englischsprachigen Serien. Für Platz zwei, den die erste Staffel "Bridgerton" mit 625 Millionen Stunden hält, könnte es wiederum noch knapp werden, ist aber eigentlich auch drin.

BEST SECOND WEEK (TV ENGLISH & NON-ENGLISH)

01. Squid Game Staffel 1 - 448,73 Mio. Stunden

02. Bridgerton Staffel 2 - 251,74 Mio. NEU

03. All of Us Are Dead Staffel 1 - 236,2 Mio.

04. Inventing Anna - 195,97 Mio.

05. You Staffel 3 - 179,00 Mio.

06. The Witcher Staffel 2 - 168,46 Mio.

07. Maid - 166,52 Mio.

08. Sex Education Staffel 3 - 160,42 Mio.

09. Haus des Geldes Staffel 5.2 - 147,95 Mio.

10. Haus des Geldes Staffel 5.1 - 123,17 Mio.

Derweil hat sich der Sci-Fi-Film "The Adam Project" mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle mit seiner vierten Woche weitere knapp 18 Millionen Stunden gesichert und auf Platz fünf der Allzeit-Film-Top-Ten hervorgearbeitet. Mit den wenigen restlichen Tagen dürfte der Film aber auch noch "Extraction" auf Platz vier überholen. Nachdem Reynolds jetzt drei Werke vorteilhaft in dieser Liste platziert hat, wäre es wieder an der Zeit, für Sandra Bullock nachzuziehen, die mit "Bird Box" und "The Unforgivable" nur auf zwei Filme in der Allzeit-Top-Ten kommt. Nebenbei angemerkt: Die neue Judd-Apatow-Komödie "The Bubble" steht zwar in den aktuellen weltweiten Filmcharts auf Platz zwei hinter "The Adam Project". Aber die 12 Millionen Stunden zeigen ein eher überschaubares Interesse.

ALLZEIT-FILM-TOP-TEN (ENGLISH)

01. Red Notice - 364,0 Mio. Stunden

02. Don't Look Up - 359,79 Mio.

03. Bird Box - 282,02 Mio.

04. Extraction - 231,34 Mio.

05. The Adam Project - 227,22 Mio. NEU

06. The Unforgivable - 214,69 Mio.

07. The Irishman - 214,57 Mio.

08. The Kissing Booth 2 - 209,25 Mio.

09. 6 Underground - 205,47 Mio.

10. Spenser Confidential - 197,32 Mio.

Bei den nicht-englischsprachigen Filmen holt der schwedische Kriegs-Thriller "Operation Schwarze Krabbe" mit Noomi Rapace in der Hauptrolle weitere gut elf Millionen Stunden in seiner dritten Woche. Damit klettert "Black Crab" - so der internationale Titel - bis auf Platz vier der nicht-englischsprachigen Allzeit-Film-Top-Ten.

ALLZEIT-FILM-TOP-TEN (NON-ENGLISH)

01. Blood Red Sky - 110,52 Mio. Stunden

02. The Platform - 108,09 Mio.

03. Through My Window - 92,44 Mio.

04. Black Crab - 87,70 Mio. NEU

05. Below Zero - 78,30 Mio.

06. Rogue City - 66,60 Mio.

07. The Forgotten Battle - 60,94 Mio.

08. Restless - 59,06 Mio.

09. Lost Bullet - 58,32 Mio.

10. Spoiled Brats - 56,90 Mio.

In Deutschland steht bei den Filmen neu "Blumhouse's Fantasy Island" auf Platz eins. "Zack Snyder's Justice League" hält sich in seiner dritten Woche noch stark auf Platz zwei. Und das Interesse an Ryan Reynolds durch "The Adam Project" und Michael Bays Kinofilm "Ambulance" spült deren gemeinsames älteres Projekt "6 Underground" zurück in die Top Ten. Bei den Serien feiern die Deutschen weiter fröhlich Shonda-Rhimes-Festspiele: Auf Platz eins steht die zweite Staffel "Bridgerton", auf Platz zwei die erste Staffel "Bridgerton" und auf Platz drei die Miniserie "Inventing Anna".