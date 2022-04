Kinocharts Großbritannien: Drei Neustarts auf dem Stockerl

Mit einem Einspiel von umgerechnet knapp sechs Mio. Euro hat Sonic the Hedgehog 2" an seinem Startwochenende Platz eins der britischen Kinocharts übernommen und war damit etwas besser gestartet als Sonic the Hedgehog" vor etwas mehr als zwei Jahren. Auch die Plätze zwei und drei belegten mit Morbius" (3,86 Mio. Euro) und Die Gangster Gang" (2,7 Mio. Euro) zwei Neustarts.

Auf Platz vier abgerutscht ist der Spitzenreiter der Vorwochen, The Batman", der mit 1,44 Mio. Euro als letzter Film noch ein siebenstelliges Einspiel erzielte und es bis dato insgesamt auf knapp 45,7 Mio. Euro bringt. Auf Platz fünf der britischen Kinocharts findet sich der Drittplatzierte der Vorwoche, "Ambulance" (WE: 327.000 Euro; gesamt: 1,41 Mio. Euro) wieder.

True Things" belegte mit 54.000 Euro Platz 14. Die Häschenschule - Der große Eierklau" belegte an seinem Startwochenende in Großbritannien mit 46.000 Euro Platz 16 der Kinocharts, gefolgt von dem Thriller The Novice", der es an seinem Startwochenende auf 35.000 Euro brachte. 33.000 Euro spielte das Bollywood-Liebesdrama Lekh" an seinem Startwochenende in Großbritannien ein - das bedeutete Platz 19. Platz 21 belegte an seinem Startwochenende in Großbritannien der SciFi-Thriller "Attack" (21.000 Euro), gerade noch den Sprung in die Top 25 schaffte der ebenfalls neu gestartete Dokumentarfilm über die Proteste in Hongkong, "Revolution Of Our Times" (14.000 Euro).

