Terra Mater gründet deutsche Tochter

Die renommierte österreichische Produktionsfirma Terra Mater Studios gründet eine Tochter in Deutschland, die Terra Mater Studios Germany mit Sitz in München und in Berlin. "Wir wollen uns in Deutschland als Produktionsfirma für Factual Entertainment-Serien und -Formate sowie für Fiction Projekte etablieren", sagt Sven Westphal, einer der zwei Geschäftsführer des Unternehmens in einer Pressemitteilung. Die Firma, die bisher ausschließlich aus Wien für den weltweiten Markt produzierte, sucht die Nähe zu den deutschen Sendern und Plattformen und will "die Zusammenarbeit mit hier ansässigen Autor:innen und Produktionspartner:innen intensivieren und ausbauen", so Michael Frenschkowski, ebenfalls Geschäftsführer der Terra Mater Studios Germany.

Terra Mater, die vornehmlich für ihre Naturdokus in verschiedenen Formaten bekannt ist, baut ihr Portfolio verstärkt auf fiktionale Stoffe aus. Entsprechend wurde das Factual aus dem Firmennamen Terra Mater Factual Studios entfernt.

Erstes Projekt der Tochterfirma ist die Verfilmung von Tommy Jauds "Hummeldumm". Die Komödie befindet sich in der Drehbuchentwicklung und soll im nächsten Jahr produziert werden. "Wir haben uns konsequent und erfolgreich weiterentwickelt: Was vor elf Jahren mit Bluechip-Dokumentation im Natural History Bereich begann, wurde mit Feature Docs, Fiction, Factual Entertainment Serien und Formatentwicklung ausgebaut. Heute haben wir unseren eigenen YouTube Channel, geben unser Storytelling-Knowhow in den Terra Mater Labs weiter und haben auch sonst einiges jenseits der klassischen Content-Kreation in Vorbereitung", sagt Walter Köhler, Gründer und CEO der Terra Mater Studios zur Entwicklung des Unternehmens.

Seit vergangenem Jahr produziert die Firma C02-neutral. Und: "Nachhaltigkeit findet bei uns aber auch inhaltlich statt: Impact Producing und Green Storytelling sind ein wichtiges Thema. Unsere Partner können sich künftig also sicher sein, in jeglicher Hinsicht nachhaltigen Content zu bekommen", so Terra Mater Studios Co-CEO Dinah Czezik-Müller.