Kinocharts Österreich: "Sonic 2" vorn, "The Batman" stürzt ab

"Sonic the Hedgehog 2" hat an seinem Startwochenende in Österreich Platz eins der Kinocharts übernommen. Der Spitzenreiter der Vorwochen, "The Batman", stürzte auf Platz sechs ab.

Mit einem Einspiel von 364.000 Euro (inkl. Previews: 392.000 Euro) hat Sonic the Hedgehog 2" an seinem Startwochenende Platz eins der österreichischen Kinocharts übernommen. Sonic the Hedgehog" war im Februar 2020 mit einem Einspiel von 345.000 Euro (inkl. Previews: 403.000 Euro) gestartet.

Platz zwei belegte mit Morbius" (283.000 Euro; inkl. Previews: 340.000 Euro) ein weiterer Neustart, gefolgt vom Zweitplatzierten der Vorwoche, Willkommen in Siegheilkirchen" (WE: 177.000 Euro; gesamt: 376.000 Euro).

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts durch Die Häschenschule - Der große Eierklau" (WE: 155.000 Euro; gesamt: 365.000 Euro) und Die Gangster Gang" (WE: 136.000 Euro; gesamt: 414.000 Euro). Erst auf Platz sechs ist der Spitzenreiter der Vorwochen, The Batman" (WE: 121.000 Euro; gesamt: 1,16 Mio. Euro) zu finden.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Der Animehit "Jujutsu Kaisen 0" belegte an seinem Startwochenende mit 66.000 Euro Platz neun. Auf der 13 landete die Neuverfilmung von "Peterchens Mondfahrt" (20.400 Euro; inkl. Previews: 21.900 Euro). Auf Platz 24 gerade noch den Sprung in die Top 25 schaffte an ihrem Startwochenende die finnische Oscareinreichung Abteil Nr 6" (9.300 Euro; inkl. Previews: 18.700 Euro).

Die Top Ten der österreichischen Kinocharts