Kinocharts Deutschland KW 13 online

In den deutschen Kinocharts hat es am vergangenen Wochenende eine Wachablösung gegeben. Alle Zahlen des Kinowochenendes in Deutschland finden Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 221.000 Besuchern und einem Einspiel von gut 1,8 Mio. Euro hat Sonic the Hedgehog 2" an seinem Startwochenende Platz eins der deutschen Kinocharts übernommen. Platz zwei belegt mit Morbius" (168.000 Besucher; 1,65 Mio. Euro) ein weiterer Neustart, gefolgt vom Spitzenreiter der Vorwochen, The Batman", der nach 110.000 Besuchern (1,16 Mio. Euro) insgesamt bei knapp 1,5 Mio. Besuchern (14,46 Mio. Euro) steht. Auf Platz vier konnte Die Gangster Gang" mit 103.000 Besuchern ( 768.000 Euro) ebenfalls noch eine sechsstellige Besucherzahl verzeichnen; insgesamt stehen 314.000 Besucher (2,41 Mio. Euro) zu Buche. Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts durch den Animehit "Jujutsu Kaisen 0" (WE: 42.000 Besucher; 581.000 Euro / gesamt: 147.000 Besucher; 2,09 Mio. Euro).

Insgesamt wurde in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende wieder die Eine-Mio.-Besucher-Marke geknackt: gut 1,11 Mio. Besucher sorgten für ein Einspiel von knapp zehn Mio. Euro.

