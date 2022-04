Kinocharts Frankreich: "Sonic" schlägt "Morbius" deutlich

Zwei neue US-Major-Titel nach populärer Vorlage stürmten die ersten beiden Plätze der französischen Kinocharts. Auch Rang drei wurde von einem Neuling besetzt - allerdings aus heimischer Produktion. In ähnlicher Locationzahl gestartet, eroberte Sonic the Hedgehog 2" den Spitzenplatz mit fast doppelt so vielen Zuschauern wie Morbius", der auf Rang zwei debütierte. Der zweite Film mit dem Helden der Segaspiele kam auf rund 713.000 Besucher, der erste Auftritt des Antihelden aus dem Marvel-Comic-Universum auf 361.458 Kinogänger. Auf Rang drei stieg Cédric Klapischs Tanzfilm En Corps" ein, in dem eine Balletttänzerin nach schwerer Verletzung neue Wege gehen muss. Knapp 254.000 Tickets wurden gelöst.

Auf die vier fiel die Nummer eins der vergangenen Wochen The Batman", der mit rund 149.000 Zuschauern vom Wochenende gesamt nun bei 2,8 Mio. steht. Dahinter folgte - in fast 1000 Locations so weit verbreitet wie kein anderer Titel - Notre-Dame brule" mit 111.117 Kinogängern. Auf Platz sechs und sieben platzierten sich die zwei französischen Neulinge aus der Vorwoche, La brigade" und Le temps des secrets", die den US-Neuling der Vorwoche, "Ambulance", überholen konnten und als letzte Titel in den Charts noch ein sechsstelliges Besucherergebnis verzeichneten. Mit Goliath" schob sich auf Rang acht noch ein weiterer französischer Film vor Michael Bays Actioner.

Auf Rang 14 meldete sich der nächste Neuzugang, ein Politdrama passend zur Wahl in Frankreich "Le monde d' hier" von Journalist/Autor/Regisseur Diastème mit 33.799 Besuchern hinter dem Anime "Jujutsu Kaisen 0", der nach drei Wochenenden gesamt 477.869 Besucher vorweisen kann.

