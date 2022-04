Erster VoD-Gipfel in München: "In der Branche steckt noch viel Musik"

Am 5. März fand erstmals ein vom MedienNetzwerk Bayern, einer Tochter der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), organisierter VoD-Gipfel mit Repräsentanten aus der Branche und der Politik sowie die sich anschließende Talkrunde "Stream on" statt. Aus Sicht der Organisatoren ging es darum, die Rolle Bayerns als Medienstandort vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von VoD-, bzw. Streaminganbietern zu beleuchten.

So nahm an dem VoD-Gipfel unter anderem Medienminister Dr. Florian Herrmann teil: "Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Serien. Für die Filmwirtschaft bringt das große Chancen mit sich. Die VoD-Branche ist einer der innovativsten und zukunftsgerichteten Teilbereiche der Medien. Viele Anbieter - sowohl nationale als auch internationale - haben ihren Sitz in Bayern und tragen dazu bei, den Medienstandort wirtschaftspolitisch zu stärken und noch attraktiver zu machen. In der Branche steckt noch unglaublich viel Musik, die stark von der Vielfalt der Anbieter geprägt sein wird."

Für die BLM stellte deren Präsident Dr. Thorsten Schmiege das Thema Fachkräftemangel in den Vordergrund: "Der VoD-Gipfel zeigt deutlich, dass das Thema Fachkräfte alle Akteure im VoD-Bereich betrifft - gerade bei Produktionsleitern herrscht Mangel. Dieses Problem können wir gemeinsam anpacken. Initiativen wie die Medien.Bayern GmbH und die dort verankerte Marke Start into Media bringen Anbieter und Nachwuchs zusammen und treiben die Ausbildung von Talenten voran."

Auch in der sich anschließenden Talkrunde kam die Nachwuchs-Problematik zur Sprache. Betont wurde dabei die Relevanz von Kooperationen zur Talentförderung:"Mit Grow Creative haben wir eine ganze Abteilung, die sich mit dem Thema Nachwuchs befasst", so Wolf Osthaus, Director Public Policy DACH bei Netflix. "Wir sehen, dass es ein gemeinsames Industriethema ist, da die Menschen, die wir ausbilden, am Ende frei entscheiden, wo und für wen sie arbeiten." Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Das ist für mich das wichtigste Take Away des Gipfels - dass wir dieses Thema gemeinsam mit Produktionsfirmen und der Politik angehen."

Joyn-CEO Tassilo Raesig erklärte, dass man als Unternehmen mit Sitz in Bayern gerne seine lokalen Inhalte in München produziere, aber eine Vereinfachung des Fördersystems in Deutschland die Attraktivität des Standorts weiter unterstützen würde: "Das würde gerade kleineren Produktionsfirmen helfen, Planungssicherheit zu schaffen und an Fördermittel zu kommen."