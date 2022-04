Arthouse-Kinocharts: Wenig Bewegung

Die Plätze eins bis vier der deutschen Arthouse-Kinocharts waren am vergangenen Wochenende unverändert. Auf Platz fünf folgt der erste von vier Neustarts in den Top Ten.

Mit Pedro Almodovars Venedig-Eröffnungsfilm Parallele Mütter", Mike Mills' Come on, Come on", Kenneth Branaghs Belfast" und Karoline Herfurths Wunderschön" sind die Plätze eins bis vier der von Comscore und der AG Kino ermittelten Arthouse-Kinocharts am vergangenen Wochenende unverändert geblieben. Auf Platz fünf findet sich mit Juho Kuosmanens finnischer Oscareinreichung Abteil Nr 6" der erfolgreichste Neustart des Wochenendes wieder, gefolgt von einer ebenfalls neu gestarteten Oscareinreichung, Asghar Farhadis A Hero - Die verlorene Ehre des Herrn Soltani".

Mit Audrey Diwans Löwen-Gewinner Das Ereignis" auf der Sieben und Oliver Rihs' Justizdrama "Bis wir tot sind oder frei" auf Platz neun gelang zwei weiteren Neustarts am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der deutschen Arthause-Kinocharts:

1. (1) "Parallele Mütter", 4. Woche

2. (2) "Come on, Come on", 2. Woche

3. (3) "Belfast", 6. Woche

4. (4) "Wunderschön", 9. Woche

5. (NEU) "Abteil Nr. 6", 1. Woche

6. (NEU) "A Hero - Die verlorene Ehre des Herrn Soltani", 1. Woche

7. (NEU) "Das Ereignis", 1. Woche

8. (5) Der Schneeleopard", 4. Woche

9. (NEU) "Bis wir tot sind oder frei", 1. Woche

10. (7) Tod auf dem Nil", 8. Woche

Die Arthouse-Kinocharts werden erstellt von Comscore und der AG Kino-Gilde und bilden die Hitliste der Filme nach Besucherzahlen in den Mitgliedskinos des Verbands ab.