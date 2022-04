Jason Momoa blickt in die Geschichte seiner Heimat Hawaii

Der auf Hawaii geborene Schauspieler wird in der AppleTV+-Miniserie "Chief of War" vor der Kamera stehen und erstmals für ein TV-Projekt ein Drehbuch schreiben.

Mit dem Drehbuch zur achtteiligen AppleTV+-Miniserie "Chief of War" wird Jason Momoa erstmals ein Skript für eine TV-Produktion liefern. Das berichtet "Deadline.com". In "Chief of War", bei dem der auf Hawaii geborene Schauspieler auch vor der Kamera stehen und als Executive Producer fungieren wird, erzählt Momoa die Geschichte der Kolonialisierung seiner Heimat aus der Sicht der Ureinwohner.

Neben Jason Momoa fungieren in der Produktion von Endeavor Content und Chernin Entertainment Thomas Pa'a Sibbett, zusammen mit Momoa Schöpfer der Serie, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg und Doug Jung, der auch Showrunner der Serie ist, als Executive Producer. Für die Regie der ersten beiden Folgen wird derzeit mit Justin Chon verhandelt.

Aktuell steht Jason Momoa in der Hauptrolle von Aquaman 2", der im März 2023 in die Kinos kommen wird, vor der Kamera.