Bayerischer Fernsehpreis öffnet sich für Streamer und Web-Creators

Der Bayerische Fernsehpreis bekommt ein Update, wie es das Bayerische Staatsministerium für Digitales, unter dessen Federführung er verliehen wird, in einer Pressemitteilung formuliert. Demnach wird aus dem Bayerischen Fernsehpreis der "Blaue Panther - TV & Streaming Award", zu dem neben TV-Produktionen künftig auch Produktionen für Streamingplattformen oder Formate von Web-Creators für Social-Media-Plattformen zugelassen sind.

"Die Digitalisierung verändert unser Leben in atemberaubender Geschwindigkeit. Auch die Medienbranche wandelt sich und ist dabei ein echter Innovationstreiber. Das wollen wir abbilden und entsprechend würdigen. Denn hier entstehen ganz neue und hochkreative Medienangebote. Mit dem neuen ´Blauer Panther - TV & Streaming Award´ setzt sich Bayern erneut an die Spitze der Innovation. Damit wollen wir auch zeigen, was für eine innovative und zunehmend digitale Kraft in unseren Medienunternehmen steckt", erklärt Digitalministerin Judith Gerlach.

Vergeben wird der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" in den Kategorien "Information/Journalismus", "Fiction", "Entertainment" und "Kultur/Bildung".

Ausrichter des Preises, der am 19. Oktober im Rahmen der Medientage München vergeben wird, ist künftig die Medien.Bayern GmbH. Getragen wird der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" von der BLM sowie BR, ZDF, 3sat, Google Germany, ProSiebenSat1, RTL Deutschland, Sky Deutschland und Prime Video.

Neben dem Bayerischen Digitalministerium wird der Preis, dessen Verleihung Leonine Studios produzieren wird, von der Bayerischen Staatskanzlei finanziell unterstützt.

Vorschläge für zu ehrende Programme und Beteiligte können neben den TV-Anbietern von Streaminganbietern und Plattformen mit einer Niederlassung in Deutschland eingereicht werden.

Weitere Informationen unter www.stmd.bayern.de.