Harrison Ford wird Psychotherapeut

In der zehnteiligen AppleTV+-Serie "Shrinking" wird Harrison Ford eine der Hauptrollen übernehmen.

Neben Jason Segel wird Harrison Ford in seiner ersten großen TV-Rolle in der zehnteiligen AppleTV+-Serie "Shrinking" mitspielen. Wie "Deadline.com" berichtet, spielt Ford darin einen bodenständigen und scharfsinnigen Psychotherapeuten, der schon etwas abgestumpft ist und seine Patienten immer mit einem Augenzwinkern betrachtet. Er ist ein Pionier in kognitiver Verhaltenstheorie und hat sich über die Jahre eine erfolgreiche Praxis aufgebaut, die er sich mit seinen beiden jungen Schützlingen Jimmy und Gaby teilt. Er liebt seine Unabhängigkeit, doch als bei ihm Parkinson diagnostiziert wird, muss er seine Komfortzone verlassen und sich mit aufdringlichen Freunden, seiner Familie, von der er sich entfremdet hat, und seinem Vermächtnis auseinandersetzen.

Geschrieben wurde "Shrinking", die Warner Bros. Television für AppleTV+ produziert, von Jason Segal zusammen mit Bill Lawrence und Brett Goldstein; das Trio fungiert auch als Executive Producer.