Foto des Tages: "LOL: Last One Laughing" Staffel 3 feiert Premiere in Berlin

Am 03.04.2022 feierte Prime Video im Delphi Filmpalast die Premiere der dritten Staffel von "LOL: Last One Laughing". In sechs neuen Folgen begleitet die Amazon Original Show ab 14.04.2022 wieder zehn der beliebtesten Comedy- und Stand-Up-Profis Deutschlands bei ihrer gemeinsamen Mission: nicht zu lachen. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Philip Pratt (Leiter Deutsche Originals Amazon Studios), Anke Engelke, Michael H. Speckner (Constantin Entertainment), Abdelkarim, Christoph Maria Herbst, Volker Neuenhoff (Leiter Unterhaltung Amazon Studios), Georgia Brown (Director of European Amazon Originals for Amazon Studios), Otto Steiner (Produzent Constantin Entertainment), Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig, Olaf Schubert, Axel Stein und Anna Franz (Executive Producerin Constantin Entertainment). Foto: Prime Video / Eventpress / Harald Fuhr. (PR-Veröffentlichung)