Premiere für Deutschen Entertainment Award

Mit einem neuen Preis - dem Deutschen Entertainment Award (DEA) - honoriert die Allianz Deutscher Produzenten Film & Fernsehen in diesem Jahr erstmals produzentische Leistungen für Unterhaltungsformate.

Nach Angaben der Produzentenallianz wird die Auszeichnung in drei Kategorien ausgelobt: "Best Development" für die beste deutsche Eigenentwicklung, "Best Adaption" für die beste Adaption eines internationalen Formats und "Best Young Talent" für das beste Nachwuchstalent im Bereich (Executive) Producing.

Vergeben wird der DEA von der Sektion Entertainment der Produzentenallianz. Der Vorstandsvorsitzende der Sektion, Markus Schäfer, erklärt: "Mit über 7.000 Programmstunden und rund 1 Mrd. Euro Umsatz jährlich zählt Entertainment zu den umsatz- und mitarbeiterstärksten Teilmärkten der deutschen Film- und Fernsehwirtschaft. Trotzdem ist nach wie vor zu konstatieren, dass dieses Segment erstaunlich wenig Präsenz und Würdigung erfährt. Dabei spielen Entertainment-Produktionen eine große Rolle - über 60 % des Auftragsproduktionsvolumens der deutschen Sender besteht aus Unterhaltungsformaten. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, ein Event für Produzent:innen, Sender, Streamer, Medienpolitik und Presse zu etablieren, um diesem Branchensegment mehr Ansehen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Unterstützung und mehr Nachwuchs zu verschaffen. Die Entertainment Happy Hour mit Auszeichnung soll ein neuer Auftakt sein, unsere Branche in ein gutes Licht zu rücken."

Die Preisverleihung findet am 2. Juni im Rahmen der Entertainment Happy Hour in Köln statt. Dort will die Produzentenallianz Politik und Wirtschaft nicht nur die wichtige Rolle der Entertainmentbranche in Deutschland vermitteln, sondern sich gegenüber dem Nachwuchs als "attraktive, zukunftsfähige Arbeitgeberbranche präsentieren".

"Um diesem Ansinnen mehr Gewicht zu verleihen, ist geplant, den Nachwuchs-Award mit einem Preisgeld zu dotieren. Anders als bei den Preiskategorien 'Best Development' und 'Best Adaption', bei denen die Teamleistungen des jeweils umsetzenden Produktionsunternehmens gewürdigt werden, wird mit dem 'Best Young Talent Award' eine Person ausgezeichnet. Auf diese Weise möchten wir ein weiteres Signal setzen, welches sich hervorragend in unsere vielfältigen Aktivitäten im Bereich Nachwuchsförderung und Fachkräftegewinnung einreiht", betont Juliane Müller, Geschäftsführerin der Produzentenallianz Initiative für Qualifikation (PAIQ).

Noch bis 22. April können Entertainment-Produktionsfirmen Vorschläge für den Deutschen Entertainment Award unter www.deutscher-entertainment-award.de einreichen.