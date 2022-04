Filmuni Babelsberg und Uni Potsdam mit neuem Masterstudiengang

Für den internationalen weiterbildenden Studiengang European Film Business and Law LL.M./MBA bündeln die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolfund die Universität Potsdam erneut ihre Kräfte. Los geht es ab dem Wintersemester 2022/23. Das Fach vereint erstmals die Bereiche Filmwirtschaft und Filmrecht unter einer europäischen Perspektive. Die Studierenden haben die Möglichkeit, den Studiengang mit einem Doppelabschluss oder einem einzelnen Abschluss zu beenden (LL.M. oder MBA). Wie schon für den gemeinsamen dualen Studiengang Digital Media Law and Management LL.M./MBA wird das gemeinsame Erich Pommer Institut den neuen Studiengang organisatorisch begleiten.

Das Programm verspricht in der Ankündigung "umfassende Einblicke in die europäische Bewegtbild- und Entertainment-Landschaft aus wirtschaftlicher und aus rechtlicher Sicht. Zudem werden Kompetenzen und Kenntnisse in den Bereichen Führung, Organisationsentwicklung, Transformationsprozesse, Digitalisierung und Innovationsmanagement, Verhandlung und Konfliktmanagement vermittelt. Neben der hochkarätigen akademischen Expertise bietet das Studium ein hohes Maß an praxisrelevantem Wissen, interdisziplinärem Wissensaustausch sowie einen Zugang zu Top-Branchenexperten und ihren Netzwerken."

Am 26. April findet der unverbindliche und kostenfreie Online-Info-Abend statt. Die Bewerbungsfrist für den Studiengang läuft bis zum 31. Juli 2022.