Leslie Malton zum Jobportal für Geflüchtete

Vor kurzem ist das vom Bundesverband Schauspiel (BFFS) mitinitiierte, mehrsprachige Jobportal für geflüchtete Kultur- und Medienschaffende aus der Ukraine und Russland gestartet. Bisher sind bereits rund 47.000 Angebote auf new-start.media gelistet. Wir sprachen mit Leslie Malton, der Vorstandsvorsitzenden des BFFS.

Wie ist new-start.media bisher angenommen worden? Mit wie viel Zuspruch rechnen Sie?

LESLIE MALTON: Das Portal ist seit dem 31. März online. In Anbetracht dieser erst sehr kurzen Zeit haben wir noch keinen Überblick, in welchem Umfang es durch ukrainische und russische geflüchtete Kultur-, Medien- und Kunstschaffende genutzt wird. Wir stellen aber bereits jetzt fest, dass das Portal rege von Unternehmen zur Stellenbesetzung genutzt wird. So sind am ersten Tag über 500 neue Stellen im Portal hinzugekommen.

In welchem Umfang es über dieses Portal zu einem Matching zwischen stellenausschreibendem Unternehmen und Bewerbern kommt, wird sich sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen auch über den Rücklauf und die Resonanz der Netzwerkpartner auf der Arbeitgeberseite feststellen lassen.

Wir gehen davon aus, dass angesichts der hohen Flüchtlingszahlen eine erhebliche Anzahl von Künstler:innen und Medienschaffenden unter den schutzsuchenden Menschen sind. Nicht zuletzt deshalb, weil ja gerade Künstler:innen, Kultur- und Medienschaffende aufgrund der putinschen Repressionen nicht nur in ihrer Berufsausübung in Russland und in einer besetzten Ukraine gehindert sind, sondern ihr Leben bedroht ist.

Da die allermeisten Angebote Deutschkenntnisse erfordern, ist es eine tolle Sache, dass auch Sprachkurse und Hilfe bei Bewerbungen über das Portal angeboten werden. Wann startet dieser Part?

LESLIE MALTON: Unser Partner in der technischen Umsetzung, die Jobnet AG, arbeitet mit Hochdruck an diesem Modul und wir dürfen hoffen, dass die Freischaltung dieser zusätzlichen Module in den nächsten zehn bis 14 Tagen erfolgen kann.

Für Schauspieler:innen gibt es bisher nur wenige Angebote auf new-start.media. Mit aktorky-ta-aktory.org lancierte der BFFS gemeinsam mit der Produzentenallianz und europäischen Casting-Netzwerken bereits vorher eine Plattform speziell für ukrainische Schauspieler:innen. Wie ist hier die Resonanz?

LESLIE MALTON: Unsere Initiative www.aktorky-ta-aktory.org erfreut sich ebenfalls seit einer Woche großer Beliebtheit bei ukrainischen Schauspieler:innen. Innerhalb von wenigen Tagen haben sich auf dieser Plattform mehr als 600 Schauspieler:innen registriert. Das zeigt natürlich, dass wir mit diesem Portal ein wichtiges Bedürfnis bei den ukrainischen Kolleg:innen bedienen und damit einen guten und schnellen Beitrag zur Sichtbarkeit dieser Kolleg:innen leisten. Sichtbarkeit ist eine ganz wichtige Arbeitsgrundlage für Schauspieler:innen.

Wie gelang es, new-start.media so schnell auf die Beine zu stellen?

LESLIE MALTON: Allen Initiatoren und allen auf die Initiative hinzugekommenen Netzwerkpartnern war es vom ersten Moment an wichtig, schnell ein wichtiges und starkes Zeichen des Willkommens und der Solidarität zu setzen. Die Jobnet AG hat hier vor allem in der gesamten technischen Umsetzung einen hervorragenden Job geleistet.

Ist geplant new-start.media langfristig zu betreiben und vielleicht mit weiteren Sprachversionen zu erweitern?

LESLIE MALTON: Unser Ziel ist es, new-start.media so lange zu betreiben, wie es gebraucht und angenommen wird. Ob gegebenenfalls auch Erweiterungen der Plattform mit gezielten Angeboten auch an Menschen, die sich aus anderen Ländern zu uns flüchten müssen, in der Zukunft entwickelt werden, das ist derzeit unter den Partnern noch nicht diskutiert worden. Wir konzentrieren uns zunächst auf das gerade online gestellte Angebot. Alles Weitere wird die Zukunft zeigen.

Wie sah die Mitwirkung der Mitarbeiter:innen der Jobnet AG aus der Ukraine aus?

LESLIE MALTON: IT-Mitarbeiter:innen aus der Ukraine haben u. a. das Frontend des Jobportals unter https://jobs.new-start.media entwickelt. Andere sind eingebunden in die Entwicklung der Crawlertechnologien für die Referenzierung externer Stellenanzeigen. Nahezu die komplette Verantwortung für die Realisierung der ab der kommenden Woche eingebundenen Academy mit dem Grundkurs Deutsch liegt auch bei unseren ukrainischen Mitarbeiter:innen. Sie haben den interaktiven Deutschkurs zusammen mit dem Hueber Verlag entwickelt, dem Weltmarktführer in Deutsch als Fremdsprache. Auch die Erklärvideos und graphischen Darstellungen im bald ebenfalls mehrsprachig freigeschalteten Online-Bewerbungstraining sind in unserem ukrainischen Schwesterunternehmen entstanden. Insgesamt haben wir fast 70 Mitarbeiter:innen in der Ukraine, die auf verschiedene Weise mit beteiligt waren und sind.

Die Fragen stellte Heike Angermaier