Night Train Media bei Paramount+-Original "The Ex-Wife" an Bord

Nach einem auf dem gleichnamigen Bestseller von Jess Ryder basierenden Drehbuch von Autorin und Schauspielerin Catherine Steadman ("Downton Abbey") inszeniert Brian O'Malley die vierteilige Paramount+-Original-Serie "The Ex-Wife", deren Dreharbeiten in Kürze in London und Budapest beginnen sollen.

Das teilt die von Herbert L Kloiber gegründete Night Train Media mit, die die Psycho-Thrillerserie zusammen mit Clapperboard Studios und BlackBox Multimedia koproduziert. Night Train Media fungiert außerdem als Finanzier der Serie und hält zusammen mit All3 Media International die weltweiten Vertriebsrechte.

Herbert L. Kloiber erklärt: "Wir sind sehr stolz darauf, mit 'The Ex-Wife' zu den ersten Paramount+ Original Serien in Europa zu gehören. Ein besseres Zuhause hätten wir uns für diesen vielschichtigen und fesselnden Thriller nicht vorstellen können. 'The Ex Wife' ist unsere erste Eigenentwicklung, die einen Produktionsauftrag erhält. Wir freuen uns jetzt auf die anstehende Produktion und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern von Clapperboard, BlackBox und Paramount+."

In "The Ex-Wife" spielt Céline Buckens Tasha, die scheinbar alles hat, wovon sie geträumt hat: einen liebevollen Ehemann (Tom Mison) und eine wunderschöne kleine Tochter - wäre da nicht die Ex-Frau ihres Mannes, die die Familie einfach nicht in Ruhe lassen will. Als Tasha eines Tages nach Hause kommt, ist ihr Leben auf den Kopf gestellt und ihr Traum verwandelt sich in einen Alptraum.

Drehbuchautorin Catherine Steadman fungiert bei"The Ex-Wife" zusammen mit Mike Benson, Giuliano Papadia, Chiara Cardoso, Herbert L. Kloiber und Olivia Pahl als Executive Producer; Producer ist Andy Morgan.

Unterdessen entsteht ein deutsches Projekt für Paramount+ bei X Filme. Laut der aktuellen Förderliste wird die Serie "Der Scheich" mit knapp 2,4 Mio. Euro vom GMPF unterstützt.