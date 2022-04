Network Movie jetzt auch in München

Das Tochterunternehmen von ZDF Studios hat neben den bisherigen Firmensitzen in Köln, Hamburg und Berlin nun auch in der bayerischen Landeshauptstadt ein Büro eröffnet.

Das Wachstum von Network Movie setzt sich fort. Die 100-prozentige Tochter von ZDF Studios (früher ZDF Enterprises) hat zum 1. April eine Dependance in München eröffnet. Geleitet wird das neue, in der Pestalozzistraße gelegene Büro von Susanne Flor, die seit 2017 als Produzentin für das Unternehmen tätig ist und u.a. die in München angesiedelte ZDF-Krimiserie Die Chefin" mit Katharina Böhm in der Titelrolle verantwortet.

"Als Produktion seit über zehn Jahren mit 'Die Chefin' bereits fest etabliert, war es nun an der Zeit, die Aktivitäten in München durch einen regionalen Bürostandort zu stärken und auszubauen", äußerte sich Network-Movie-Geschäftsführer Wolfgang Cimera zum neuen Standort seiner Firma.

Der April ist ohnehin voller Neuerungen für die ZDF-Studios-Tochter. Am Firmensitz in Hamburg trat Bernadette Schugg die Nachfolge der langjährigen Geschäftsführerin Jutta Lieck-Klenke an.

Network Movie ist nun an allen vier großen deutschen Medienstandorten präsent. Zum Hauptsitz in Köln und Hamburg kam bereits im Frühjahr 2020 Studio Zentral als Speerspitze in der Hauptstadt hinzu.