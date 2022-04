Doppelspitze für Deutsche Filmakademie

Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger sind das neue Präsidentenpaar der Deutschen Filmakademie. Bei der gestrigen Mitgliederversammlung wurden die Schauspielerin und der Regisseur, Autor und Produzent zu Nachfolgern von Ulrich Matthes gewählt, der im Februar bekannt gegeben hatte, nach dreijähriger Amtszeit nicht erneut als Präsident der Deutschen Filmakademie kandidieren zu wollen.

Nach ihrer Wahl erklärten Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger, der zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie zählt: "Mit tiefem Respekt treten wir in die großen Fußstapfen, die Ulrich Matthes nach drei Jahren Amtszeit hinterlässt. Aber wir freuen uns, diese Herausforderung anzunehmen. Die beiden Begriffe 'Wertschätzung' und 'Wahrnehmung' liegen uns am Herzen und sollen unsere Präsidentschaft prägen. Dem Akademiegedanken verpflichtet, wollen wir die Gemeinschaft der Filmschaffenden stärken. Wir wollen weiter zusammenwachsen, wollen einander offen und dem Schaffen unserer Kolleginnen und Kollegen mit Respekt begegnen. Unser aller Ziel ist es, dem deutschen Film die Sichtbarkeit zu verschaffen, die er verdient. Wir danken für das Vertrauen, das in uns gesetzt wurde und freuen uns auf diese neue Aufgabe."

Neu in den Vorstand der Deutschen Filmakademie gewählt wurde bei der Mitgliederversammlung Regisseurin Mo Asumang; dem stellvertretenden Vorstand gehören neu Oli Biehler (Musik/Tongestaltung), Viola Jäger (Produktion), Lars Montag (Regie), Cora Pratz (Szenenbild) und Sven Sauer (Visual Effects) an.