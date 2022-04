Schnallt Netflix den Gürtel enger?

Einem Medienbericht zufolge sollen in den letzten Wochen Netflix-Führungskräfte Mitarbeiter dazu angehalten haben, bei Ausgaben und Neueinstellungen zurückhaltender zu agieren.

In zwei separaten Sitzungen in den letzten Wochen sollen Netflix-Führungskräfte ihre Mitarbeiter ermahnt haben, bei Ausgaben und Einstellungen vorsichtiger zu sein. Das berichtet "The Information" unter Bezug auf vertrauliche Quellen. Demnach wurde über das Thema auf einer Veranstaltung des Managements im kalifornischen Anaheim sowie im Rahmen eines Town Hall-Meetings gesprochen.

Branchenexperten werten den Vorgang als Reaktion auf ein verlangsamtes Abonnentenwachstum. Zuletzt hatte das Unternehmen seine Prognose für das zurückliegende erste Quartal mit 2,5 Mio. Nettoneukunden angegeben, was von der Börse als Alarmsignal gewertet worden war. Die Mitarbeiterzahl von Netflix ist in den letzten drei Jahren laut Branchenbeobachtern um 59 Prozent gestiegen und lag Ende 2021 bei rund 11.300.

Mit rund 222 Mio. zahlenden Kunden ist Netflix allerdings nach wie vor der weltweit führende Streaming-Dienst im SVoD-Segment.

Zuletzt hatte das Unternehmen in einigen Territorien die Abo-Tarife erhöht und damit begonnen, neue Konzepte gegen Password-Sharing zu testen.