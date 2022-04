Gewinnerinnen bei CPH:Dox

Beim renommierten Dokumentarfilmfestival in Kopenhagen wurden u.a. zwei deutsche Produktionen ausgezeichnet. Lena Karbes "Black Mambas" erhielt den F:act Award, Lea Najjars Debüt "Kash Kash - Without Feathers We Can't Live" den Next Wave Award. Auch der Hauptpreis ging an eine Regisseurin.

Beim renommierten Dokumentarfilmfestival in Kopenhagen, CPH:Dox, wurden u.a. zwei deutsche Produktionen von Regisseurinnen ausgezeichnet. Lena Karbes "Black Mambas" über eine Gruppe von Frauen, die Wilderer in Südafrikas Kruger National Park jagen und für Frauenrechte kämpfen, wurde mit dem F:act Award, Lea Najjars Debüt "Kash Kash - Without Feathers We Can't Live" über Libanons Hauptstadt Beirut und ein Wettspiel seiner Taubenzüchter mit dem Next Wave Award ausgezeichnet.

Der Hauptpreis ging ebenfalls an den Film einer Regisseurin, an Natasa Urbans Dokuessay "The Eclipse" aus Norwegen, das anhand der Sonnenfinsternis am 11. August 1999 in Serbien, in der sich viele Bewohner in Kellern und Bunkern versteckten, auch von der kriegsgetränkten Geschichte des Landes erzählt. Den New Vision-Preis erhielt das Dokuessay "What about China" von Trinh Minh-ha, die auf eigenes Film- und Fotomaterial aus den Neunzigerjahren zurückgriff. Als bester nordischer Film wurde die dänisch-grönländische Produktion "The Last Human" über Grönland als Wiege der Menschheit und wegen der Klimaverschiebung womöglich auch als ihr Grab von der Regisseurin Ivalo Frank ausgezeichnet.

Das Festival in Kopenhagen, bei dem 76 Weltpremieren gezeigt wurden und das am 23. März mit Nawalny" eröffnet hatte, ging am gestrigen 3. April zu Ende.

Karbe produzierte den Film mit ihrer Karbe Film, mit der sie bereits All I Never Wanted" und "Chaddr" koproduzierte, zusammen mit ZDF/Arte und Jan Vasak von der französischen Day for Night Productions. Najjar realisierte ihren Film mit Hilfe der Filmakademie in Ludwigsburg und dem SWR.

