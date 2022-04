Einschaltquoten: Beliebte öffentlich-rechtliche Krimis

Mit 9,44 Mio. Zuschauern (MA: 29,6 Prozent) war der von KGP produzierte Wiener-"Tatort: Alle was Recht ist" im Ersten gestern das meist gesehene Programm des kompletten Wochenendes. Der Auftakt zur neuen ZDF-Reihe "Freunde sind mehr" kam gestern auf 3,78 Mio. Zuschauer (MA: 11,8 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Tatort" gestern auf einen Marktanteil von 22,1 Prozent. Erfolgreichstes privates Programm in der Primetime war wie in der Vorwoche die Vox-Kochshow "Kitchen Impossible", die mit 13,4 Prozent im Bereich des Vorwochenwerts lag. Deutlich das Nachsehen hatte RTL, das das mit Fast & Furious: Hobbs & Shaw" (9,8 Prozent) im einstelligen Bereich lag, das Film-Triell mit Sat1 (Bohemian Rhapsody"; 8,7 Prozent) und ProSieben (Rogue One: A Star Wars Story"; 6,4 Prozent) für sich entscheiden konnte. Unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen lagen gestern die "Trucker Babes" (4,6 Prozent) bei Kabel eins, "Freunde sind mehr" (4,5 Prozent) im ZDF und die Tragikomödie The Lucky Ones" (3,6 Prozent) bei RTLZWEI.

Am Samstagabend hatte Barbara Schöneberger im Ersten vor 4,53 Mio. Zuschauern (MA: 16,6 Prozent) ihren Einstand als Moderatorin von "Verstehen Sie Spaß?" gegeben; ihr Vorgänger Guido Cantz hatte kurz vor Weihnachten 2021 vor einer nahezu identischen Zuschauerzahl seinen Ausstand gegeben. Meist gesehenes Programm am Samstagabend war allerdings der ZDF-Krimi Ostfriesensühne" (6,8 Prozent / MA: 23,2 Prozent) gewesen. Bei den 14- bis 49-Jährigen war "Verstehen Sie Spaß?" auf einen Marktanteil von 15,8 Prozent gekommen und musste sich damit im Primetimeranking nur der ProSieben-Show "The Masked Singer" geschlagen geben, die mit 18 Prozent allerdings eineinhalb Prozentpunkte unter ihrem Vorwochenwert gelegen hatte. Auf lediglich 5,7 Prozent in dieser Zielgruppe war die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gekommen - ein Minus im Vergleich zur Vorwoche von gut zwei Prozentpunkten.

Am Freitagabend hatte die RTL-Tanzshow "Let's dance" in dieser Zielgruppe mit 16,3 Prozent auf Vorwochenniveau gelegen und sich erneut den Primetimesieg in dieser Zielgruppe gesichert gehabt. Die Sat.1- Castingshow "The Voice Kids" hatte mit 10,2 Prozent ebenfalls im Bereich ihres Vorwochenwertes gelegen gehabt. Insgesamt meist gesehenes Programm am Freitagabend war der ZDF-Krimiklassiker Der Alte" (5,57 Mio. Zuschauer / MA: 18,9 Prozent) gewesen. Der ARD-Freitagsfilm Praxis mit Meerblick: Mutter und Sohn" war auf 4,08 Mio. Zuschauer (MA: 14 Prozent) gekommen.