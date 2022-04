Ethan Coen plant Solo-Regiedebüt

Zusammen mit seinem Bruder Joel hat Ethan Coen zahlreiche Filme wie den Oscargewinner No Country For Old Men", für den die beiden auch den Regie-Oscar erhielten, inszeniert. Nachdem Joel zuletzt mit "Macbeth" auf Solopfaden wandelte, plant Ethan nun sein Solo-Regiedebüt.

Wie "Deadline.com" berichtet, wird Ethan Coen für den Film, der für Working Title und Focus Features entstehen soll, zusammen mit seiner Ehefrau Tricia Cooke auch das Drehbuch schreiben. Gemeinsam mit %Robert Graf%, Tim Bevan und Eric Fellner fungieren Coen und Cooke auch als Produzenten des Films, über dessen Handlung nichts bekannt ist.