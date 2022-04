Otto Steiner über "LOL" und die Arbeit mit Prime: "International, zielorientiert und positiv"

"LOL - Last One Laughing" ist das erfolgreichste Format in der Geschichte von Prime Video in Deutschland - auch ein Triumph für Constantin Entertainment. Wir sprachen mit Geschäftsführer Otto Steiner über die Gründe für den Erfolg und die Bedeutung von "LOL" für seine Firma.

Die Comedy-Show "LOL - Last One Laughing" ist das erfolgreichste Format in der Geschichte von Prime Video in Deutschland - nach der großen Premiere am Samstag geht das Format ab 7. April in die dritte Staffel. Wir sprachen mit Geschäftsführer Otto Steiner über die Gründe für den Erfolg und die Bedeutung von "LOL" für seine Firma.

Die dritte Staffel von "LOL" ist Mirco Nontschew gewidmet, der im Dezember vergangenen Jahres im Alter von nur 52 Jahren verstarb. Haben Sie gehadert, die dritte Staffel auszustrahlen, in der der Comedian nach der ersten Staffel zum zweiten Mal mit von der Partie ist?

OTTO STEINER: Wir waren geschockt, fühlten uns zunächst wie gelähmt. Sein Tod kam völlig überraschend und unvermittelt. Für uns stand in Absprache mit Michael Bully Herbig und den Verantwortlichen bei Amazon wie auch Mircos Umfeld aber auch schnell fest, dass wir die Staffel senden und ihm widmen wollen, um uns so an ihn zu erinnern, wie wir ihn kannten, als wunderbar witzigen und lebensfrohen Menschen und Kollegen und Freund. Das ist unsere Möglichkeit, ihm und seinen einzigartigen Comedytalenten ein Denkmal zu setzen. Gerade im Schnitt haben wir viel Sorgfalt walten lassen, dass es nichts zu sehen gibt, was man falsch interpretieren oder als geschmacklos empfinden könnte. Unsere Absicht ist es, ihn zu feiern als das Ausnahmetalent, das er war.

"LOL" bietet dafür einen angemessenen Rahmen, als erfolgreichstes Format in der Geschichte von Prime Video. Was lässt die Marke denn Ihrer Ansicht nach anders sein als vergleichbare Shows? Und worin liegt die anhaltende Popularität begründet?

OTTO STEINER: Es gibt niemals nur einen Grund für einen solchen Erfolg, es ist immer eine Verkettung verschiedener positiver Faktoren. Zunächst einmal hat "LOL" eine ganz einzigartige, unverkennbare Atmosphäre, sehr warm, sehr intim, sehr harmonisch, als würde man ein Wohnzimmer voller guter alter Bekannter und immer auch ein paar neuer Gesichter besuchen, mit denen man gerne seine Zeit verbringt und denen man mit Vergnügen zusieht. Wir geben uns sehr viel Mühe beim Casting, sehen uns nie immer nur den einzelnen Comedian an, sondern betrachten auch immer sehr genau und sorgfältig die Zusammenstellung, ob die Gruppe wirklich passt. Wir wollen keine ausgefahrenen Ellbogen, vielmehr sollen gegenseitiger Respekt und Spaß im Mittelpunkt stehen. Die Stars sollen miteinander und nicht gegeneinander durch die Show gehen. Es geht nicht um den Sieg, es geht um Spaß.

Dazu kommt die griffige Prämisse...

OTTO STEINER: Auf der einen Seite gibt die simple Grundidee den beteiligten Comedians durchgehend die Gelegenheit, ihre Talente zur Entfaltung zu bringen: Je witziger und verrückter, desto besser. Auf der anderen Seite steht natürlich der Clou, dass nur die Zuschauer daheim und der Moderator Bully darüber lachen dürfen. Permanent die Gesichter zu sehen, die sich das Lachen verdrücken müssen, ist mindestens ebenso lustig wie die Comedy, über die sie nicht lachen dürfen. Das ist das Salz in der Suppe. Und es ist der entscheidende Punkt, in dem sich "LOL" von anderen lustigen Formaten unterscheidet, das Alleinstellungsmerkmal: Weder in der eigenen Performance noch in der Reaktion ist es erlaubt zu lachen. Und schließlich, und auch das halte ich für sehr wichtig, bringt es nichts, wenn man sich im Vorfeld Konzepte zurechtlegt. Die einen munitionieren sich mit detaillierten Nummern, andere gehen etwas spontaner rein. Aber danach haben noch alle gesagt, dass ihre Strategien durch das Livegeschehen sofort über den Haufen geworfen werden. Es passiert so viel Unberechenbares, dass jeder einfach auf sich allein gestellt ist: Wie gehe ich damit um? Wie vermeide ich es, in Gelächter auszubrechen?

Spielt die ungewöhnliche Formatlänge auch eine Rolle?

OTTO STEINER: Ein halbstündiges Format wie "LOL" ist im heutigen Free-TV überhaupt nicht mehr vorgesehen. Bei Amazon haben wir die Möglichkeit, das Format immer genau auf die Länge zu schneiden, dass die Wirkung optimal ist. Eine Folge kann 25,3 Minuten lang sein, die nächste 28,4 Minuten: Wir sind sehr frei in der Bearbeitung, man kann jede Folge zur Perfektion bringen, ohne sklavisch auf die Länge schauen zu müssen. Entscheidend ist, dass alle Beteiligten am Ende sagen, dass es sich um komprimierte, stressfreie gute Unterhaltung handelt. Die Gewichtung muss stimmen. Wir sitzen lange am Schnitt, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass man dazu neigt, zunächst alles reinpacken zu wollen, was wir mit unseren 40 Kameras aufgezeichnet haben. Das kann zu einer ersten Schnittfassung führen, die zu schnell, zu hektisch, zu clipartig ist. Das Entschlacken ist ein wichtiger Prozess, das Vertrauen darauf, auf die Liveatmosphäre zu setzen und nicht einfach, einen Höhepunkt an den nächsten zu reihen. Es muss ein entspanntes Schauen sein.

Wie wichtig ist Variation für die Langlebigkeit der Marke?

OTTO STEINER: Natürlich ist der Wiedererkennungseffekt wichtig. Es gibt einen Grund, warum die Menschen das Format mögen. Das Prinzip bleibt gleich, das ist die Grundlage. Aber man darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, Variation ist elementar. Überraschungen halten die Sache lebendig.

Wie entscheiden Sie, mit welchen neuen Comedians Sie arbeiten wollen?

OTTO STEINER: Weil es für den Erfolg von "LOL" so wichtig ist, dass die Zusammensetzung der Gruppe stimmt, nehmen wir die Auswahl sehr ernst und befinden uns dafür auch in ständigem Austausch mit unseren Partnern bei Amazon, wie auch mit Bully. Wir treffen uns auch zu Gesprächen mit potenziellen Kandidaten, um die Lage zu sondieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie mit den anderen Comedians harmonieren werden, aber auch um zu betonen, dass der Spaß bei der Show immer an vorderster Stelle steht. Bisher ist uns das sehr gut gelungen, ohne einen einzigen Fehlgriff.

Wenn man die deutsche Fassung von "LOL" beispielsweise mit der australischen vergleicht, dann sind das schon sehr verschiedene Programme. Wie frei sind Sie bei der Gestaltung Ihrer Show, welche Parameter sind einzuhalten?

OTTO STEINER: "LOL" ist die Erfindung eines japanischen Komikers. Die Show lief also zunächst in Japan auf einem der dortigen Lokalsender, wo Amazon auf das Format aufmerksam wurde und sich die Lizenzen für die weltweite Auswertung sicherte. Amazon besitzt alle Rechte und hat "LOL" zunächst in Japan an den Start gebracht, wo das Programm mittlerweile in der neunten Staffel läuft. Das war schon ein Kulturschock, als wir uns das angesehen haben, wie das bei japanischen Unterhaltungsformaten oft der Fall ist. Als ich seinerzeit Kontakt zu Bully aufnahm, um ihn als Host für das deutsche "LOL" zu gewinnen, und ihm dafür ein paar Folgen aus Japan als Beispiel schickte, hat er mich für verrückt erklärt. Als dann Australien als zweites Land dazukam, habe ich ihm auch das zugeschickt und gesagt, dass das schon mehr in die Richtung ginge, wie ich mir das vorstelle: das Set gestaltet wie ein Wohnzimmer, die Besetzung sehr hochkarätig, eine familiäre Atmosphäre, eine Show für die ganze Familie, in der es um den Spaß geht. Ganz anders also als in Ländern wie Mexiko, wo man mit aufstrebenden Comedians arbeitet und ein sehr hohes Preisgeld ausgeschrieben ist. Da herrscht natürlich eine andere Atmosphäre, da geht es um den Wettstreit, um den Ehrgeiz zu gewinnen.

Wie geskriptet ist die Show?

OTTO STEINER: Die Show läuft am Aufzeichnungstag quasi live und ohne Unterbrechung durch, alles ist möglich, niemand kann eingreifen. Aber natürlich ist es so, dass wir den Comedians im Vorfeld Autoren zur Seite stellen, die mit ihnen Nummern erarbeiten, damit sie sich mit lustigen Dingen munitionieren können. Was dann allerdings damit passiert, wenn die Aufzeichnung beginnt, ist ungewiss. Gerade der Live-Effekt gibt der Sache den nötigen Kitzel. Da kann alles passieren. Dass beispielsweise Christoph Maria Herbst in der dritten Staffel anfangen würde, Michelle Hunziker regelrecht zu stalken, wusste im Vorfeld keiner, vermutlich nicht einmal er selbst. Das war eine spontane Eingebung, und es ist sehr lustig anzuschauen. Als Fernsehproduzent sind einem Abläufe sehr wichtig, man will seinen Shows das richtige Timing geben, die richtige Dramaturgie. Entsprechend gab es vor der ersten Staffel Überlegungen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Show richtig zu takten. Wir haben uns dagegen entschieden, weil es die Spontaneität einschränken würde, die Live-Atmosphäre würde leiden. Wenn der Gong ertönt, entscheiden die Comedians selbst, was passiert.

Welche Rolle spielt Bully?

OTTO STEINER: Er ist enorm wichtig und eigentlich nicht wegzudenken aus "LOL". Er ist die große Konstante. Und natürlich formt keiner mehr die Show als er. Das Fingerspitzengefühl, mit dem er die Kandidaten lenkt und auch dafür sorgt, dass es nicht zu verbissen wird oder unter die Gürtellinie geht, ist von unschätzbarem Wert.

Wie ist die Erfahrung für Constantin Entertainment, mit Amazon zu arbeiten? Was macht die Zusammenarbeit besonders?

OTTO STEINER: Die Erfahrung für uns ist sehr positiv. Ein großer Unterschied zu Sendern ist für uns ist, dass man es mit weniger Entscheidern zu tun hat, die inhaltlich mitsprechen. Die Wege sind dadurch schnell, entsprechend schnell werden Entscheidungen getroffen. Das übersetzt sich fast automatisch in ein größeres Maß an Freiheit und Vertrauen. Was man gemeinsam bewältigen muss, betrifft die Infrastruktur, das Juristische, weil Amazon von den Künstlern auch ein respektables Rechtepaket erwartet. Da muss man sich erst einmal gemeinsam durcharbeiten und klären, wie man die richtigen Kompromisse hinbekommt. Mir gefällt der gesamte Spirit, es ist sehr international, zielorientiert und positiv. Man spürt immer, dass man mit allen Beteiligten an einem Strang zieht, weil alle das Beste aus dem Format herausholen wollen.

Würde "LOL" auch als lineares Format bei einem traditionellen Fernsehsender funktionieren? Und wäre es ebenso erfolgreich?

OTTO STEINER: Im Free-TV kann ich mir das Format in dieser Form und Ausstattung nicht vorstellen. Dafür gibt es einige Gründe: die Formatlänge, die Budgetausstattung proportional zur Formatlänge, die enorme, zielgerichtete Marketingpower. All das macht es eigentlich unmöglich, "LOL" in der von uns produzierten Form im linearen Fernsehen mit seinen ganz eigenen Gesetzen zu platzieren. Man müsste gewisse Abstriche machen, was zu einem Programm führen würde, das nicht dieselbe Qualität hat.

Welche Bedeutung hat "LOL" für Constantin Entertainment?

OTTO STEINER: Es ist ein Leuchtturm, ein Flaggschiff, nicht zuletzt, weil das Programm einer der größten Erfolge der Firmengeschichte ist. Man merkt, wie die Türen auf einmal noch etwas offener sind einerseits bei den Künstlern, zu denen wir die Kontakte ausbauen und intensivieren konnten, andererseits in der Branche. Ich spüre schon, dass man etwas öfter als zuvor angesprochen wird von Kollegen aus den verschiedenen Sendern, die das Programm toll finden. Das tut gut, gebe ich unumwunden zu. Natürlich haben wir auch schon davor Comedy gemacht, aber "LOL" ist natürlich eine Art Königsprojekt auch für uns.

Ändert der Erfolg von "LOL" etwas an den internen Stellschrauben, was Sie künftig mit Constantin Entertainment produzieren wollen?

OTTO STEINER: Natürlich überlegt man, wie man auf einem solchen Erfolg aufbauen kann, ob er sich in irgendeiner Form reproduzieren lässt. Leicht ist es nicht. "LOL" ist ein Format, wie man es nicht so oft findet, vielleicht einmal im Jahrzehnt. Aber wir reden natürlich mit Amazon wie auch den anderen Sendern über neue Ideen. Da ist "LOL" automatisch der Bezugswert, der die Grundlage der Überlegungen bildet. Beispielsweise machen wir für RTL jetzt die Impro-Show "Frei Schnauze", das Update eines alten Klassikers. Da versucht man wie von selbst, die bei "LOL" gemachten Erfahrungen und auch die Besetzungsqualität zu übertragen, ebenso wie die generelle Richtlinie, eine Show zu machen, in der Spaß und gegenseitiger Respekt im Vordergrund stehen - auch wenn "Frei Schnauze" ein völlig anderes Format hat.

Hat sich im Entertainment-Bereich der Geschmack des Publikums verändert, gerade unter dem Einfluss der Corona-Situation?

OTTO STEINER: Vor circa zehn, zwölf Jahren gab es eine riesige Wellenbewegung mit Stand-up-Comedy made in Germany. Alle waren begeistert, die Hallen waren gefüllt. Die Comedians haben sich in ihren TV-Shows gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben, meistens im selben Tour-T-Shirt. In den letzten Jahren haben wir dadurch eine gewisse Ermüdung erlebt. Die klassische Comedy fühlte sich verbraucht an, ausgepresst. Zumindest gefühlt war es so, dass man als Zuschauer den Eindruck hatte, die immer gleichen Gesichter einmal zu oft gesehen zu haben, auf allen Sendern. "LOL" kam zu genau dem richtigen Zeitpunkt, weil die Show einfach eine andere Farbe hat, eine andere Anmutung, etwas Besonderes und Neues ist. Jetzt merkt man, dass Comedy wieder im Aufwind ist, die Sender bestellen wieder neue Formate. Das hat auch mit der Gesamtsituation im Land zu tun, definitiv mit Corona, aber auch mit der aktuellen erschütternden Kriegssituation in der Ukraine. Die Menschen dürsten nach eskapistischen Formaten, Lagerfeuerformate, die es einem wenigstens für kurze Zeit erlauben, den bedrückenden Nachrichten im Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Comedy hilft. Man wird abwarten müssen, ob sich der Retrotrend mit neuen Versionen altbekannter Programme durchsetzen wird. Ich habe meine Zweifel. In jedem Fall aber wird Comedy gefragter sein als Reality-Formate, die das Publikum mit den Problemen anderer Menschen konfrontieren. Wir haben im letzten Jahr im Herbst auch zwei Folgen der "Comedy-Märchenstunde" für Sat.1 gemacht, die dem Sender den Primetime-Sieg in der relevanten Zielgruppe gebracht haben.

Hat sich das Standing der Constantin Entertainment innerhalb des Konzerns durch den Erfolg von "LOL" verändert? Findet Austausch innerhalb der einzelnen Abteilungen statt?

OTTO STEINER: Der Austausch im Konzern ist sehr intensiv und ausgeprägt. Alle 14 Tage haben wir Konferenzen mit Oliver Berben und Jan Ehlert wie auch der Marketingabteilung von Torsten Koch, in denen wir unsere Show-Releases mit ihnen teilen, aber auch von ihnen erfahren, was von ihrer Seite geplant ist, welche neuen Projekte es gibt, wann Premieren stattfinden, damit man vielleicht auch im Schulterschluss zum Erfolg beitragen kann. Vor zwei Jahren haben wir die Constantin Dokumentation gegründet. Regelmäßig kommt es vor, dass die Constantin Film ein großes Spielfilmprojekt anschiebt, für das wir die zugehörige Dokumentation produzieren. Oder es gibt Projekte wie im Fall der Schirach-Adaptionen, aus denen neue Formate entstehen können. Anfang April läuft Weil wir Champions sind" bei RTL+, in dem Wotan Wilke Möhring mit behinderten Menschen vor der Kamera steht. Da gibt es Überlegungen, diese Idee mit einem eigenen Format aufzugreifen. Da gibt es spannende Berührungspunkte. Und ich würde sagen, dass der Austausch und die Zusammenarbeit in den letzten Jahren noch intensiver und konstruktiver geworden ist. Das ist eine sehr erfreuliche und fruchtbare Entwicklung.

Welche weiteren Formate greifen sie bei Constantin Entertainment aktuell neben "LOL" und dem bereits erwähnten "Frei Schnauze" für RTL an?

OTTO STEINER: Ebenfalls für RTL machen wir die "Luftballon-Meisterschaft", auch eine eigentlich ganz simple Geschichte basierend auf einem YouTube-Video, auf dem zwei Menschen einen Luftballon hin und her geschlagen haben, der den Boden nicht berühren durfte. Es wurde zwölf Millionen Mal angesehen. Wir gehörten dazu und haben daraus eine Show konzipiert, die im Mai auf Sendung gehen wird. Für RTL werden wir außerdem weitere neue Primetime-Shows machen, die allerdings noch nicht spruchreif sind. Aufgrund des Erfolges im Vorjahr werden wir bei Sat.1 die "Comedy-Märchenstunde" fortsetzen. Mit aktuell drei Künstlern entwickeln wir Formate, die auf sie zugeschnitten sind, auch im Bereich der Sketch-Comedy und der Sitcom.

Da schließt sich natürlich die abschließende Frage an: Wie sieht die Zukunft von "LOL" aus?

OTTO STEINER: Wir hoffen schwer auf eine Staffel 4. Es gibt noch keinen Auftrag, aber es gibt Gespräche und die Signale sind verständlicherweise positiv. Wenn wir es wieder machen dürfen, gilt für uns die klare Direktive, wieder einen tollen Cast zusammenzustellen und neue Elemente und Überraschungen einzubauen. Ein paar schöne Ideen gibt es bereits, damit wir gut vorbereitet sind.

Das Gespräch führte Thomas Schultze