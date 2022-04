Foto des Tages: "Heil dich doch selbst" feiert Hessen-Premiere

Kino

Am Freitagabend feierte mindjazz pictures im Frankfurter Cinéma die Hessen-Premiere des Dokumentarfilms "Heil dich doch selbst". Regisseurin/Produzentin Yasmin C. Rams sucht in ihrem berührenden wie witzigen Werk eine neue Behandlungsmethode für ihre Epilepsie und trifft dabei Menschen aus aller Welt, die persönliche Wege gefunden haben, mit ihren chronischen Krankheiten umzugehen. Die Premiere bildete den Auftakt einer bundesweiten Kinotour, Kinostart ist am 21.04.2022. "Heil dich doch selbst" ist eine Produktion der Perennial Lens GmbH in Koproduktion mit ZDF / 3sat, gefördert von HessenFilm und Medien & MFG Filmförderung. Die Kinoherausbringung wird von HessenFilm und Medien & Film und Medienstiftung NRW gefördert. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Stefanie Marschner & Anna Schoeppe (HessenFilm und Medien), Yasmin C. Rams, Rodney Charles (Produzent), Holger Recktenwald (mindjazz pictures). Foto: Ralf Werner (PR-Veröffentlichung)