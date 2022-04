Jan Bachert steigt bei Beta Film auf

Seit mehr als 20 Jahren ist Oliver Bachert für Jan Mojtos Beta-Gruppe tätig. Nun rückt er als Chief Distribution Officer an die Spitze des Vertriebsgeschäfts. Der Posten wurde neu geschaffen. Bachert behält darüber hinaus seine Zuständigkeiten als EVP International Sales & Acquisitions für UK, Nordamerika und Italien.

Auf der am 1. April startenden MIPTV hat Bachert nun in Cannes seinen ersten internationalen Auftritt in der neuen Position.