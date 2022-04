Oscargewinn steigert Interesse an "CODA" immens

Als erster Film eines Streamers hat "CODA" am vergangenen Wochenende den Oscar als bester Film gewonnen. Die Zugriffszahlen von Sian Heders Tragikkomödie bei AppleTV+ stiegen daraufhin rapide an.

Mit seinem Oscargewinn, dem ersten eines Streamers in der Kategorie "Bester Film", hat Sian Heders CODA" am vergangenen Wochenende Geschichte geschrieben. Das hat sich nun auch für AppleTV+ ausgezahlt. Wie "Deadline.com" berichtet, sei die Zahl derer, die den Film seitdem dort gesehen haben, im Wochenvergleich um 300 Prozent angestiegen, was "CODA" zum meist gesehenen Film der Woche bei AppleTV+ gemacht habe. 25 Prozent der "CODA"-Zuschauer seien Neukunden gewesen.

Im Februar 2021 hatte sich Apple "CODA" auf dem Sundance Film Festival für die Rekordsumme von mehr 25 Mio. Dollar gesichert gehabt und zeigt ihn seit Mitte August 2021. In den US-Kinos wird die Tragikomödie ab heute auf mehr als 600 Leinwänden gezeigt.