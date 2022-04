Bestätigt: Tom Cruise und "Top Gun: Maverick" kommen nach Cannes

Exakt 30 Jahre, nachdem Tom Cruise zum ersten und bisher einzigen Mal als Darsteller in Ron Howards In einem fremden Land" auf dem Festival de Cannes zu Gast gewesen war, kehrt er an die Croisette zurück. Wie bereits spekuliert, wird Cruise' neuer Film Top Gun: Maverick", am 18. Mai, also rund eine Woche vor seinem Kinostart in Frankreich (25. Mai), Deutschland (26. Mai) und den USA (27. Mai) in Cannes von Cruise präsentiert werden. Würdigen will das Festival de Cannes an diesem Tag auch Cruise' Lebenswerk; am Nachmittag des 18. Mai wird er dem Canal+-Filmjournalisten Didier Allouch in einem öffentlichen Gespräch Rede und Antwort stehen, teilt das Festival de Cannes heute mit.