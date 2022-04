Constantin präsentiert neuen "Stasikomödie"-Teaser

Am 19. Mai bringt Constantin Film Leander Haußmanns Stasikomödie" in die deutschen Kinos, den Abschluss seiner DDR-Trilogie, zu der auch Sonnenallee" und NVA" gehören, die im Frühsommer 2000 bzw. im Herbst 2,6 Mio. bzw. 780.000 Kinobesucher in Deutschland begeistern konnten.

Ludger Fuchs (Jörg Schüttauf), heute ein anerkannter Romanautor, früher eines der Gesichter des DDR-Widerstands, hat sich von seinem Umfeld dazu drängen lassen, Einsicht in seine Stasi-Akte zu beantragen. Die ist ob seiner Vergangenheit ganz schön dick und dokumentiert haarklein Ludgers Leben - und sie enthält einen zerrissenen und wieder zusammengeklebten intimen Brief, der seine Frau Corinna (Margarita Broich) hellhörig werden lässt. Auch Ludgers Beteuerung, der Brief stamme aus der Zeit, bevor er Corinna kennengelernt habe, können diese nicht besänftigen, und es kommt zu einem handfesten Streit. Er schnappt sich seine Akte, flüchtet nach draußen und zündet sich eine Zigarette an - und erinnert sich dabei an sich als jungen Mann (David Kross), den die Stasi angeworben hatte, um die Bohème am Prenzlauer Berg auszuspionieren. Ein Leben, das ihm auf Anhieb gefallen hatte, dass er bei all den Frauen und der Freiheit schon bald seinen Auftrag vergessen hat.

Produziert wurde "Stasikomödie" von Sebastian Werninger (UFA Fiction) und Herman Weigel, Christoph Müller (Constantin Film) fungiert als Koproduzent.

Constantin Film Verleih, der "Stasikomödie" am 19. Mai in die deutschen Kinos bringt, hat heute einen neuen Teaser und zwei Plakatmotive veröffentlicht.