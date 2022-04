Dominik Tschütscher von Cinema Next über die Förderung des Nachwuchsfilms: "Survival of the fittest"

Dominik Tschütscher lädt beim Film Meeting der Diagonale ein zu einem Austausch über neue Strategien zu einem nationalen Nachwuchsförderprogramm für ­Österreich. Gedanken dazu macht er sich hier bereits als Gastautor.

Was wäre beispielsweise Deutschlands größtes Filmfestival für den deutschsprachigen Nachwuchs, das Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken, ohne den österreichischen Film? Faktisch zumindest um einige Preisträgerfilme ärmer.

Immer wieder treffe ich Kolleg:innen aus Deutschland, die den österreichischen Film beneiden. Als ob "so etwas" in Deutschland nicht möglich wäre, als ob Österreich die mutigere, interessantere Filmkunst hervorbrächte. Bei einer Branchenkonferenz in Frankfurt vor einigen Jahren, bei der über die Zukunft des deutschen Films diskutiert wurde, war immer wieder von der Krux des deutschen Films die Rede: die TV-Sender! Kein Kinofilm könne ohne Senderbeteiligung realisiert werden, Redakteur:innen mischten sich (zu sehr) ein und hätten zu viel Macht. Ein junger Filmemacher, der an einer renommierten deutschen Filmakademie studierte, berichtete mir, dass Redakteur:innen schon in den ersten Semestern in den Unterricht kämen und deponierten, was bei ihnen grad im Trend sei. Und die Autor:innen, in der Hoffnung auf eine Chance, schreiben dann gleich in die gewünschte Richtung.

Auf der anderen Seite sind die Senderbeteiligungen wohl auch ein Segen: Dass Geld auch in Debütfilme (über Programme wie Das kleine Fernsehspiel oder Fifty-Fifty) investiert wird, ist sehr erfreulich. Ich schreibe bewusst "investiert", weil hier sicherlich auch Talent erkannt und gefördert werden möchte. Ein Systemsprenger passiert dem deutschen Film zwar auch nicht laufend, aber immerhin sucht man nach ihm! (Wie frei und mit wieviel Geld die deutschen Nachwuchskräfte bei Fernsehkoproduktionen agieren können, entzieht sich meiner Kenntnis.)

Von dieser Art finanzieller Förderung kann Österreich nur träumen. Eine selbstbewusste Strategie für die Förderung der heimischen Filmtalente fehlt beim öffentlich-rechtlichen ORF nach wie vor, auch wenn zehn Prozent seiner Kinofilmförderung auch an junge Regisseur:innen und Debütfilme gehen sollte - das heißt dann beim ORF "Nachwuchs- und Innovationsfinanzierung" und beinhaltet auch Kinodokumentarfilme, die nicht Nachwuchs sein müssen. Der ORF definiert seine 10 Prozent also recht breit, hat aber zum Glück keinen Auftrag, sich redaktionell einzumischen. Das ist zwar eine Nachwuchs-Finanzierung, aber noch kein -Förderprogramm.

Aber nicht nur das Fernsehen, sondern auch unsere nationale Kinofilmförderstelle hat kein Förderprogramm für den Nachwuchs. Bei der Fördereinreichung werden "Nachwuchsfilme" einfach als solche angekreuzt. Kalkuliert man höher und will mehr Geld, setzt man das Hakerl woanders. Nachwuchs ist in Österreich also vor allem eine budgetäre Kategorisierung. Man könnte ihm aber strategischer und nachhaltiger helfen: mit eigenen Fördertöpfen, mit mehr Mentoring und Wissenstransfer (in allen kreativen Departments), mit mehr Willen. Und man könnte ihm früher Chancen geben: der Altersdurchschnitt für Debütfilmer:­innen dürfte bei über 35 Jahren liegen.Im jetzigen Zustand ist Nachwuchsfinanzierung in Österreich ein survival of the fittest, bei dem die oft schon etwas älteren Debütant:innen halt auch noch mit in den Ring steigen dürfen und selbst Auszeichnungen für Kurzfilme wie bei Filmfestival Max Ophüls Preis, First Steps oder nationalen Wettbewerben für sie kein Vorteil bedeuten, um den nächsten Schritt, also der Debütfilm, gehen zu können. Man könnte zu Kolleg:innen europäischer Länder schauen, die es anders machen und mit Stolz von ihren För­der­programmen berichten: New Danish Screen in Dänemark, Moving Sweden in Schweden oder Inkubátor in Ungarn. Und auch ein ZDF - Das kleine Fernsehspiel würden wir mit österreichischem Handkuss nehmen. Vorausgesetzt, die kreative Macht liegt nicht bei Redakteur:innen und Förderstellen, sondern bei den jungen Menschen, die sich professionalisieren und sich mit ihren eigenen Visionen beweisen wollen.