Diagonale & Nachhaltigkeit: "Es geht um das Schonen von Ressourcen"

Was bedeutet nachhaltige Festivalkultur? Die Diagonale hat sich nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch soziale Verantwortung als eines der ersten Festivals in Österreich auf die Fahnen geschrieben. Das Intendanten-Duo Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber und Sponsoring-Leiterin Brigitte Bidovec über dieses wichtige unermüdliche Bestreben.

Die Diagonale legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Verantwortung. Wann wurden diese Aspekte aufgegriffen?

Brigitte Bidovec: Das geht zurück bis ins Jahr 2010. Wir waren eines der ersten Festivals in Österreich, das sich auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit engagierte, damals unter dem Namen Diagonale GOES GREEN. Anlass war unser Frust und Zorn, dass wir nach dem Festival so große Müllberge entsorgen mussten. Alle Mitarbeiter zogen diesbezüglich an einem Strang. Meine damalige Kollegin Michaela Kienleitner aus der Marketingabteilung schrieb daraufhin ein Konzept, das wir der damaligen Leiterin Barbara Pichler vorgetragen haben. Danach waren es noch einige Schritte, bis wir das Thema fest in unserem Alltag verankern konnten.

Wie haben Sie analysiert und identifiziert, wie man vorgeht? Gab es eine Art To-do-Liste?

Brigitte Bidovec: Uns ging es um eine nachhaltige Festivalkultur, eine möglichst nachhaltige Organisation, nicht darum, nachhaltige Filme zu zeigen - da dies auch nicht der Auftrag der Diagonale ist. Wir haben früh gewisse Dinge implementiert und zum Beispiel in Kooperation mit REBIKEL Fahrräder fürs Team gebrandet, die dann in Graz zur Verfügung standen und stehen. Wir kooperieren mit den ÖBB, um eine sanfte Anreise zu gewährleisten. Die Umsetzung erfolgte Schritt für Schritt, wobei wir uns immer vom österreichischen Ökologieinstitut beraten ließen, um bei den oftmals verwirrenden Begrifflichkeiten und im Zertifizierungsdschungel den Überblick zu behalten.

Sebastian Höglinger: Als Festival des österreichischen Films sind die Vorzeichen andere, als wenn man ein internationales Festival ausrichtet. Ein Großteil unserer Gäste kann mit dem Zug anreisen. Die klimaschonende Mobilität zu forcieren und zu unterstützen und diesbezüglich auch Maßnahmen zu ergreifen, ist natürlich wichtig. Zum Thema Zertifizierungsdschungel ist zu sagen, dass es nicht einfach ist, ein Festival als nachhaltig zu erklären. Schließlich arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen, wie den Kinos, der Helmut List Halle, externen Veranstaltungsorten also, mit denen wir zwar im ständigen Austausch sind, denen wir aber nicht vorschreiben wollen, wie sie ihre Häuser zu organisieren haben - obwohl es hier erfreulicherweise ohnehin große Sensibilität gibt. Dennoch ist es schon bemerkenswert, dass die Diagonale bereits 2010/2011 das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen hat. Solche Initiativen gab es damals kaum bei österreichischen Kulturveranstaltungen. Seither hat sich jedoch viel getan, es herrscht eine große Offenheit. Brigitte, aber auch Kathi Auferbauer aus unserer Marketingabteilung, stehen im regen Austausch mit anderen Kultureinrichtungen in Graz, halten sich auf dem Laufenden und forcieren das Projekt, ohne sektiererisch zu werden. Man muss auch die eigenen Maßnahmen jährlich evaluieren.

Peter Schernhuber: Sebastian und ich waren bei der Einführung von Diagonale GOES GREEN noch nicht in der Festivalleitung, sondern haben die Initiative als Mitarbeiter miterlebt. Ein sehr banal klingender Aspekt war damals zentral: die Reduktion. Man produziert als Festival wahnsinnig viele Drucksachen, und wenn man sich mal die Goodie-Bags vornimmt, ist es erschreckend, wie viel Krempel da hineingepackt wird. Es war regelrecht befreiend, sich von vielen Dingen loszusagen.

Brigitte Bidovec: Es geht um das Schonen von Ressourcen. Ein Beispiel: Wir haben auf die von mir geliebten Kugelschreiber eines Medienpartners verzichtet, weil sie aus Plastik sind. Wir selbst haben auch weniger produziert, überlegen genau, welche Mengen wir brauchen an Flyern, Programmheften, Katalogen. Deshalb gibt es sicherlich Jahrgänge, wo es passieren kann, dass die Kataloge vergriffen sind. Als Sebastian und Peter 2016 die Festivalleitung übernommen haben, war der wesentliche Schritt, sich zu überlegen, wie es weitergehen kann. Damals waren wir schon grün, wir haben die Initiative aber umbenannt, in Diagonale #denktweiter. Das ist ein guter Begriff, weil die Themen Nachhaltigkeit und Verantwortung immer weiter gehen können, offen sind und, wie Sebastian anmerkte, auch jedes Jahr evaluiert werden müssen. Der wichtige Punkt ist: Ist man einmal grün, gibt es kein Zurück mehr, auch nicht mit einem Wechsel in der Intendanz.

Die Diagonale gilt als Best-Practice-Beispiel. Was hat sich verändert, seit die Diagonale Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber als Leiter hat?

Brigitte Bidovec: Ein wichtiger Baustein ist unser Bestreben, das Österreichische Umweltzeichen zu erhalten, was einer umfangreichen EU-Einreichung gleicht, uns dann aber wiederum ermöglicht, unsere eigenen Veranstaltungen zu zertifizieren. Es werden extrem viele Belege für alle möglichen nachhaltigen Maßnahmen benötigt, von der Verwendung von biologischen Reinigungsmitteln über die Kommunikation hin zu Faktoren bei externen Partnern wie Kinos oder Hotels, die wir nicht so gut beeinflussen können, wo wir aber Absprachen und Vereinbarungen benötigen. Es gibt in Graz zum Beispiel bis dato nur ein einziges Hotel, das eine Nachhaltigkeitszertifizierung hat.

Wie viele finanzielle Mittel werden dafür freigemacht?

Brigitte Bidovec: Uns hat mit ecoversum das Grazer Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften begleitet - kostenlos gegen Werbung. Denn es war Vorgabe der Festivalleitung, sowohl damals von Barbara Pichler als auch jetzt von Sebastian und Peter, dass die Umwandlung in ein nachhaltiges Festival möglichst keine Mehrkosten verursachen darf. Aufgrund dieser Vorgabe - und weil es auch ein Ansporn war - haben wir selbst ein großes Netzwerk aufgebaut mit Partnern, die nachhaltig produzieren, seien es unsere T-Shirts oder unser Signature-Getränk, der steirische Gin Aeijst.

Sebastian Höglinger: Standen am Anfang vor allem die Reduktion und die Bewusstmachung der Anreise, der Mobilität insgesamt im Vordergrund, kam in den letzten Jahren vor allem der Faktor der Regionalität dazu - unabhängig von Kulturveranstaltungen fast ja schon ein Riesentrend. Es ist schön zu sehen, wie sich über die letzten Jahre unser Netzwerk ausgeweitet hat, mit Partnern wie Aeijst, an die man vielleicht nicht denken würde, bei denen aber ein wirkliches Interesse für die Arbeit des jeweils anderen vorhanden ist. Bei allen Partnerschaften war aber von Anfang an wichtig, dass die Inhalte unberührt bleiben. Wir haben kein Interesse, eine nachhaltige Filmschiene zu implementieren oder Filme anders zu framen, um ein Green Labeling zu betreiben. Da ziehen wir eine strenge Linie.

Peter Schernhuber: Um das Wort Trend aufzugreifen: Als sich die Diagonale damals Nachhaltigkeit und Verantwortung auf die Fahnen schrieb, waren wir ein Alien. Die Themen hatten keinen guten Ruf, man wurde schräg beäugt. Mittlerweile sind sie Zeitgeist, Mode, Trend eben. Damit ändern sich auch die Herausforderungen. Jetzt ist man eher mit der Situation konfrontiert, dass gar nicht alles, wo nachhaltig draufsteht, auch nachhaltig ist. Es gibt viel Greenwashing. Darum haben wir den Anspruch, uns zu überprüfen, zu schauen, wo man steht und mit wem man zusammenarbeitet.

Wer sind die wichtigsten Partner im Bereich Nachhaltigkeit? Erhalten Sie auch finanzielle Mittel von der Stadt Graz?

Brigitte Bidovec: Was das Sponsoring betrifft, ist die Holding Graz von Anfang an als Projektsponsor dabei. Ansonsten ist es unterschiedlich. Dieses Jahr geht beispielsweise ein Lieblingsprojekt in Erfüllung, das Branding einer Straßenbahn, das wir mit dem Stadtteilmanagement Reininghaus Gründe umsetzen, die wir letztendlich nur deshalb motivieren konnten, weil ein Teil ihrer Unternehmensphilosophie dem nachhaltigen Bauen gewidmet ist. Energie Steiermark unterstützt uns mit E-Lastenrädern oder E-PKW. Unsere Festivaltasche - eine schöne Visitenkarte - haben wir in Kooperation mit der Grazer Firma mapbagrag entworfen und die Produktion wird heuer vom Österreichischen Filminstitut (ÖFI) unterstützt. Sie ist aus Recyclingmaterial im Rahmen eines Jugendprojekts hergestellt und kann auch selbst recycelt werden. Dann gibt es Poleit, die unsere T-Shirts aus Bio-Baumwolle oder aus aus dem Meer gefischten Plastik designen.

Peter Schernhuber: Die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Diagonale ist eine funktionierende Innenstadt. Das ist das Nachhaltigste, was man überhaupt machen kann, sowohl wirtschafts-, standort- als auch kulturpolitisch. Hier hat in den letzten Jahren von stadtpolitischer Seite her ein Umdenken eingesetzt. Der Erhalt der Innenstadtkinos ist die Voraussetzung für ein funktionierendes Festival, Kinos müssen fußläufig erreichbar sein. Eine funktionierende Gastronomie in der Innenstadt ist Voraussetzung, um Premierenpartys feiern zu können, zu denen niemand geshuttelt werden muss. Fragen des Tourismus spielen hier eine Rolle. Das Commitment von der Stadt ist sehr gut und überzeugend.

Brigitte Bidovec: Den Umweltpreis der Stadt Graz haben wir - wie mehrere Preise bei Nachhaltig gewinnen! des Umweltministeriums - bereits gewonnen. In Graz herrscht großes Umweltbewusstsein und Offenheit für Nachhaltigkeit.

Gibt es noch einen Unterschied von der ersten Initiative GOES GREEN zu #denktweiter?

Peter Schernhuber: Soziale Themen sind uns ebenfalls wichtig, weshalb wir stark in Richtung Fair Pay arbeiten. Dieser Aspekt gehört für uns auch zu einer nachhaltigen Festivalgestaltung. Es wäre doch absurd, wenn man alles ökologisch und nachhaltig aufstellt, aber sozial sind die Zustände unter ferner liefen. Das wäre verlogen.

Sebastian Höglinger: Das ist aber ein langer Prozess, am Ziel sind wir noch nicht.

Peter Schernhuber: Das Thema Fair Pay ist vergangenes Jahr von den Bundesförderstellen aufgegriffen worden, zudem signalisieren die Stadt Graz wie auch das Bundesland Steiermark Offenheit. Trotz allem ist es sehr komplex. Die Anstellungsverhältnisse bei einem Festival lassen sich nicht vergleichen mit Institutionen, die das Jahr über dauerhaft in Betrieb sind.

Welchen Stellenwert besitzt das Thema Nachhaltigkeit in der Filmindustrie?

Peter Schernhuber: Seit den letzten zwei Jahren ist dieses Thema neben Gender und Quote das zweite große Thema. Die Lower Austrian Film Commission hat sich auf dem Gebiet der nachhaltigen Filmproduktion sehr verdient gemacht. Immer mehr Produktionsfirmen stellen darauf um, weil es mittlerweile auch finanzielle Anreize gibt, und beschäftigen Nachhaltigkeitsbeauftragte. Es ist definitiv eines der großen Themen im österreichischen Film und wird vor allem von den Förderstellen massiv vorangetrieben.

Brigitte Bidovec: Green Filming, Green Producing, Green Cinema sind Schlagworte unserer Zeit. Seit letztem Jahr vergibt das Ministerium einen neuen Kinopreis, der neben der Programmierung auch Innovation und Nachhaltigkeit auszeichnet. Ich durfte in der Jury sitzen und ich dachte, dass es in Österreich eigentlich nur ein nachhaltiges Kino gibt, das Wiener Gartenbaukino, das auch unser Label #denktweiter übernommen hat und nicht nur sechs Tage im Jahr sein nachhaltiges Engagement leben kann wie wir, sondern 365 Tage im Jahr - der Preis ging auch an dieses Kino. Es gab aber erfreulicherweise doch sehr viele Einreichungen in dieser Kategorie, unter anderem auch vom Grazer Schubertkino, das EMAS-zertifiziert ist.

Das heißt, Ihr Hashtag #denktweiter darf übernommen werden?

Brigitte Bidovec: Nachahmung ist erwünscht! Es gibt auch noch das SCHÄXPIR Theaterfestival in Linz, das unsere Marke übernommen hat. Andere Veranstaltungen orientieren sich an uns, wurden durch unser Engagement angeregt. Als aktuelles Pilotprojekt durchläuft zum Beispiel das Schauspielhaus oder das Universalmuseum Joanneum in Graz den Nachhaltigkeitsprozess. Es ist erfreulich, wenn auch die großen Tanker in diese Richtung steuern.

Peter Schernhuber: Wir können natürlich keine Kriterien vorgeben. Der Föderalismus ist bei der Umsetzung nachhaltigen Wirtschaftens nicht gerade hilfreich, weil jedes Bundesland sein eigenes Süppchen hinsichtlich Zertifikaten und Vorgaben kocht. Für Festivals macht es das sehr kompliziert. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen.

Welches Feedback erreicht Sie aus der Branche?

Sebastian Höglinger: Im Großen und Ganzen sehr wohlwollend. Es gibt sicher auch Leute, die solche Initiativen belächeln. Aber die gibt es immer. Insgesamt wird unser Bestreben positiv gesehen. Der Nachhaltigkeitsgedanke hat auch praktische Aspekte. Wenn ich selbst Festivalgast bin, begrüße ich es sehr, wenn ich eine Tasche bekomme, in der nur wenige hochwertige Artikel enthalten sind. Was will man mit einem Beutel voller unnützer Dinge, die ich sofort wegwerfe? Und Regionalität bringt auch mitunter Geschmack mit sich. Unsere Grazer Produkte wie Kaffee, Gin oder Wein aus biologischem und Fair-Trade-Anbau schmecken allen gut. Die Zeiten, in denen man als ökologisch und biologisch wachsamer Mensch als "Kerndl-Esser" abgetan wurde, sind vorbei. Als Festivalbesucher der Diagonale hat man nur Vorteile ...

Das Gespräch führte Barbara Schuster