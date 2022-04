Eddie Murphy wird der "Godfather of Funk"

Eddie Murphy wird in einem Biopic über "Godfather of Funk" George Clinton die Hauptrolle spielen. Der Film entsteht für Amazon, mit dem Murphy ein drei Filme umfassender Vertrag verbindet.

Amazon plant ein Biopic über den "Godfather of Funk", George Clinton, und hat Eddie Murphy für die Hauptrolle verpflichtet. Wie "Deadline.com" berichtet, soll Murphy zusammen mit John Davis und Catherine Davis auch als Produzent fungieren. Murphy ist mit Amazon über einen auf drei Filme ausgelegten Vertrag verbunden, in dessen Rahmen zuletzt das späte Sequel Der Prinz aus Zamunda 2" entstanden war.

Das Biopic umspannt die Zeit von der Kindheit George Clintons in North Carolina in den 1940er Jahren bis hin zur Gründung der legendären Bands Parliament und Funkadelic Ende der 1960er Jahre, die noch heute Einfluss auf Musiker wie Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, Outkast und den Wu-Tang Clan haben. Mit weiteren Mitgliedern der beiden Bands war Clinton 1997 in die "Rock'n'Roll Hall of Fame" aufgenommen worden; 2019 erhielten sie einen Grammy fürs Lebenswerk.

Weitere Details zu dem geplanten Biopic sind noch nicht bekannt.