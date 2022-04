Bigelow wagt sich mit Koepp in einen Solarsturm

Die Oscar-prämierte Regisseurin Kathryn Bigelow soll nach einer längeren Pause ihren nächsten Spielfilm in Angriff nehmen. Es handelt sich um den Thriller "Aurora" der Drehbuchlegende David Koepp.

Kathryn Bigelow, die für Tödliches Kommando - The Hurt Locker" mit dem Oscar und für Cartel Land" mit dem Emmy ausgezeichnet wurde, plant mit Drehbuchautor David Koepp, der die Vorlagen zu den Blockbustern Jurassic Park" und den ersten Spider-Man" von Sam Raimi lieferte, dessen nächsten Roman Aurora" für Netflix zu inszenieren. Das meldet "The Hollywood Reporter". Die Regisseurin und Produzentin war zuletzt mit Detroit" 2017 in den Kinos zu sehen.

Koepp soll den im Juni erscheinenden postapokalyptischen Thriller auch selbst adaptieren. Er erzählt von einer Frau aus Aurora, Illinois, die mit ihrem Teenager-Sohn nach einem Solarsturm, der die Stromversorgung überall kappt, ums Überleben kämpft und auch mit ihrem neurotischen, stinkreichen Bruder, der sich in einem Bunker am anderen Ende des Landes einigelt, arrangieren muss. Greg Shapiro, der etliche Filme von Bigelow produzierte, ist auch hier an Bord gemeinsam mit dem mit vielen Serien erfolgreichen Produzent Gavin Polone, der Koepps Kinoregiearbeiten Echoes - Stimmen aus der Zwischenwelt" und Das geheime Fenster" produzierte. Koepp war zuletzt mit dem Thriller Kimi", den Steven Soderbergh inszenierte, zu sehen.