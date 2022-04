Netflix bleibt Langley/BC treu

Netflix hat seinen Mietvertrag mit den Martini Film Studios um weitere fünf Jahre verlängert. Das Studio ist im kanadischen Langley (British Columbia) beheimatet. Durch die Verlängerung erhält der der Streamer weiterhin Zugang zu acht Studiobühnen und einer Gesamtfläche von über 260.000 Quadratmetern.

Zu den jüngeren Netflix-Produktionen, die bei Martini gedreht wurden, gehören "Space Force" (Staffel 2) "Mixtape", "Another Life" (Staffel 2), "Ivy & Bean" und "Grendel" (Staffel 1). Auch Staffeln der Serien "Snowpiercer" und "Chilling Adventures of Sabrina" wurden in den Martini Film Studios realisiert. "Nach mehr als 60 Netflix-Serien und Filmen, die seit 2018 in British Columbia gedreht wurden, freuen wir uns, unser Engagement für die Region als Produktionszentrum zu verdoppeln", sagte Amy Reinhard, VP Studio Operations Netflix.

Die Martini Film Studios wurden erst 2017 im Großraum Vancouver eröffnet.