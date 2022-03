"Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt" eröffnet Goldener-Spatz-Festival

Die Weltpremiere von Mark Schlichters Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!" eröffnet am 29. Mai das 30. Kinder Medien Festival Goldener Spatz. Das gibt X Verleih, das den Film am 7. Juli in den deutschen Kinos startet, heute bekannt. Darüber hinaus wird die Fortsetzung von Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück", der im Frühjahr 2019 knapp 200.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt hatte, bei dem Festival am Langfilmwettbewerb teilnehmen.

In "Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!" schafft der von Luis Vorbach gespielte Alfons auf den letzten Drücker den Bus zu seiner Klassenfahrt an die Ostsee. Vor lauter Abfahrtshektik hat er daheim aber die Koffer verwechselt und hat jetzt die Klamotten seiner Mutter dabei. Und das ausgerechnet jetzt, wo er seiner neuen Mitschülerin Leonie beweisen will, was er für ein cooler Typ ist. Doch Alfons hat die rettende Idee: er will sich zur Wahl des Klassensprechers aufstellen lassen. Doch sein Rivale Nico durchschaut ihn und fordert ihn zu einer Wette heraus. Und damit nimmt das Unheil für den ewigen Pechvogel Alfons seinen Lauf.