DOK.fest München eröffnet mit "Nawalny"

Bei der Eröffnung des DOK.fest München am 4. Mai im Deutschen Theater wird Daniel Roher seinen Dokumentarfilm über den russischen Oppositionellen präsentieren.

"Ein wichtiger Film zur richtigen Zeit", mit diesen Worten beginnt die Pressemitteilung zum Eröffnungsfilm des diesjährigen DOK fest München. Treffender hätte der Einstieg in Zeiten des Krieges in der Ukraine gar nicht sein können, präsentiert der kanadische Dokumentarfilmer Daniel Roher doch zur Eröffnung der 37. Ausgabe des Münchner Dokumentarfilmfestivals im Deutschen Theater seinen Film Nawalny", der die Zeit zwischen dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen im August 2020 bis hin zu dessen Rückkehr nach Moskau und seiner Inhaftierung im Februar 2021 umspannt.

"Die Situation der politischen Opposition in Russland ist mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine noch ungleich gefährlicher geworden. Der lupenreine Autokrat Putin aber auch noch ein Stück einsamer. Mit Alexei Nawalny hat Putin einen unberechenbaren und starken politischen Gegner, der bereit ist, alles aufs Spiel zu setzen, seine politischen Strategien und sogar sein eigenes Leben. Daniel Roher begleitet Nawalny in einer der dramatischsten Phasen seines Lebens. Wir erleben einen cleveren, aber auch undurchsichtigen Selfmade-Politiker zwischen Familienidylle und Todesgefahr. Der Film lässt uns hautnah ein Stück Weltgeschichte erleben und bezeugt, mit welch brutalen Mitteln Putin seine Macht in Russland behauptet", sagt Festivalleiter Daniel Sponsel über den Film, der auf dem Festival noch drei Mal zu sehen sein wird.

Am 5. Mai, dem Tag nach der Eröffnung des DOK.fest München, startet DCM "Nawalny" in den deutschen Kinos.

Das DOK.fest München findet von 4. bis 15. Mai im Kino und von 9. bis 22. Mai @home statt. Das Programm wird am 26. April veröffentlicht.

Weitere Informationen unter www.dokfest-muenchen.de.