MUBI und Martin Scorseses The Film Foundation kooperieren

MUBI und die von Martin Scorsese gegründete The Film Foundation starten eine Partnerschaft. In deren Rahmen ist die Herausbringung von kürzlich restaurierten Filmen auf der MUBI Plattform vorgesehen. Bei MUBI Deutschland werden elf dieser Porjekte zu sehen sein.

The Film Foundation engagiert sich gemeinsam mit Filmarchiven und -Studios für die Restaurierung und Erhaltung des weltweiten Filmerbes. Alle Filme, die in den nächsten Monaten im Rahmen der Partnerschaft bei MUBI laufen werden, wurden aufwendig restauriert und durch das von The Film Foundation gegründete World Cinema Projekt zur Verfügung gestellt.

Zur Auswahl gehören unter anderem "Hanyo - Das Hausmädchen" von Kim Ki-Young aus dem Jahr 1960, der türkische Film "Law of the Border" von Lüfti Ömer Akad aus dem Jahr 1966, der Dokumentarfilm "Transes" von Ahmed El Maanouni aus dem Jahr 1981, "Geheimnisvolles Objekt am Mittag" von Apichatpong Weerasethakul, Trockener Sommer" von Ismail Metin, der 1964 den Goldenen Bären gewonnen hat, Lino Brockas "Das Mädchen Insiang" sowie "Manila in the Claws of Light", "La femme au couteau" von Timité Bassori, "Revenge" von Ermek Schinarbajew sowie "Oh, Sun" von Med Hondo und "Chess of the Wind" von Mohammad Reza Aslani.

"Ich freue mich sehr, dass die Filme, die durch das World Cinema Project der The Film Foundation restauriert worden sind, jetzt bei MUBI gestreamt werden," sagt Martin Scorsese, Gründer und Vorstand von The Film Foundation. "Seit mehr als drei Jahrzehnten bemüht sich The Film Foundation darum, Filme jeden Alters und aus allen, Genres und Regionen zu erhalten, restaurieren und verfügbar zu machen - über 925 Filme sind es bis heute. MUBI ist ein idealer Partner für The Film Foundation, da wir eine gemeinsame Mission verfolgen: Filme für Zuschauer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen und über die künstlerische, kulturelle und historische Bedeutung des Kinos aufzuklären. Wie schön, dass wir diese gelungenen Restaurierungen nun mit dem großen und dankbaren Publikum von MUBI teilen."