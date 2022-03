MUBI mit deutschem Kinoverleih

Das Streaming- und Produktionsunternehmen MUBI, für seine fein kuratierte, anspruchsvolle Filmauswahl bekannt, agiert in Großbritannien und den USA seit 2016 auch als Verleih. Nun wird MUBI auf diesem Gebiet erstmals auch in Deutschland aktiv.

Das Streaming- und Produktionsunternehmen MUBI, für seine fein kuratierte Filmauswahl bekannt, agiert in Großbritannien und den USA seit 2016 auch als Verleih. Nun wird MUBI erstmals auch als Verleih in Deutschland aktiv. In Kooperation mit Port au Prince Pictures bringt MUBI Memoria" von Apichatpong Weerasethakul am 5. Mai deutschlandweit in die Kinos. Im Anschluss wird "Memoria" ab 5. August exklusiv bei MUBI zu streamen sein. Als Director of Distribution MUBI Germany zeichnet Lysann Windisch verantwortlich.

"Memoria", in dem Tilda Swinton auf eine somnambule Suche nach dem Ursprung eines Geräuschs geschickt wird, feierte seine Weltpremiere beim Festival de Cannes 2021 und wurde dort mit dem Preis der Jury ausgezeichnet.

MUBI setzt gezielt auf Expansion: Im Januar wurde bekannt, dass das britische Unternehmen die engagierte deutsche Sales- und Produktionsfirma The Match Factory übernommen hat.