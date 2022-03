Kurzfilmtage Oberhausen präsentieren Werkschauen aus sechs Ländern

Filmemacher:innen und Künstler:innen aus Deutschland, den USA, Indien, Ungarn, Frankreich und Japan stehen im Mittelpunkt von sechs Werkschauen, die bei den 68. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen (4. bis 9. Mai) gezeigt werden.

So wird in drei Programmen während des Festivals sowie zusätzlichen Programmen vorab im Kölner Filmhaus und Filmforum Rainer Komers, einer der wichtigsten Dokumentarfilmer Deutschlands, gewürdigt. Der in Tokio geborenen und in Berlin lebenden Filmemacherin Sylvia Schedelbauer widmen die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen ebenso eine Werkschau wie dem nordamerikanischen Experimentalfilmer Morgan Fisher, dem indischen Fotograf und Filmemacher Sohrab Hura, der französischen Filmemacherin Shalimar Preuss und der ungarischen Filmemacherin Eszter Szabó.

Weitere Informationen unter www.kurzfilmtage.de.