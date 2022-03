MV fördert erstmals Serien

Wüste Medien und Regisseur Stephan Rick treiben die düstere Nachwendethrillerserie "Quellen des Bösen" voran. Fahri Yardim ist als westdeutscher Kommissar an Bord, der mit einer ostdeutschen Kollegin einem Serienmörder auf der Spur ist, der sie in die Abgründe deutsch-deutscher Vergangenheit führt. Die MV Filmförderung unterstützt das auch in Mecklenburg-Vorpommern spielende Projekt in seiner ersten Sitzung des Jahres mit 250.000 Euro. Es soll auch vor Ort gedreht werden. 2018 war es bei Canneseries erfolgreich - mit Catharina Junk und Thomas Schubert als kreative Köpfe.

MV Filmförderung investiert die selbe Summe in ein weiteres hochkarätiges Serienprojekt, die Workplace-Komödie "Retoure" über ein Retourencenter, die Kinescope Film mit Florian Mengel als Regisseur vorbereitet. Gedreht werden soll in diesem Jahr ausschließlich im Bundesland.

Die Schweriner unterstützen außerdem die Stoffentwicklung einer weiteren Serie, "Hotel Sosopol", die die Rostocker Produktionsfirma Populär Film mit den Autoren Michael Joseph und Roland Possehl entwickelt. Darin steht die Familie nach dem Tod des Patriarchen und Betreibers des Luxushotels 1990 vor großen Herausforderungen.

"Zum ersten Mal fördert die MV Filmförderung initial Serien, die mit Millionen-Budgets bei uns im Land umgesetzt werden. Wir kommen dabei einem Trend nach, der aktuellen Publikumsinteressen entspricht und nutzen die Chancen, die das zunehmende Produktionsvolumen von Serien auch für Mecklenburg-Vorpommern als Arbeits- und Produktionsstandort bietet", so Olaf Jacobs, Geschäftsführer der MV Filmförderung.

Die Liste aller Förderentscheidungen vom 28. März