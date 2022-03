Robert Rodriguez soll "Spy Kids"-Franchise für Netflix wiederbeleben

Nach eigenem Drehbuch soll Robert Rodriguez einen neuen Film aus dem "Spy Kids"-Franchise für Netflix inszenieren. Das berichtet "Deadline.com".

Rodriguez hatte schon bei den ersten vier Filmen über eine Gruppe von Kinderagenten, die zwischen 2001 und 2012 knapp 1,2 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit rund 550 Mio. Dollar eingespielt hatten, inszeniert gehabt.

Nun hat Netflix einen Vertrag mit dem Inhaber der Rechte an "Sky Kids", Skydance, geschlossen. Die Neuauflage werden David Ellison, Dana Goldberg und Don Granger von Skydance zusammen mit Elizabeth Avellan und Racer Max, Ex-Frau und Sohn von Robert Rodriguez, produzieren.

Für Robert Rodriguez wird es der zweite Familienfilm für Netflix nach We Can Be Heroes" aus dem Jahr 2020 sein. Fürs Kino bereitet er derzeit den Actionthriller "Hypnotic" vor, den Telepool im kommenden Jahr in die deutschen Kinos bringen wird.