Splendid erwirtschaftet 2021 einen Überschuss

Splendid Medien hat im vergangenen Jahr ein leichtes Umsatzwachstum gegenüber 2020 erzielt und dabei das Ergebnis deutlich gesteigert. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, stieg der Umsatz von 43,5 auf 44,7 Mio. Euro an. Dabei konnte das Ebit von 1,6 auf drei Mio. Euro nahezu verdoppelt werden, das Konzernergebnis lag mit 2,4 Mio. Euro im positiven Bereich, nachdem in 2020 mit noch rote Zahlen in Höhe von 200.000 Euro geschrieben worden waren.

88 Prozent des Gesamtumsatzes hat Splendid Medien im Segment "Content" erwirtschaftet; hier stieg der Umsatz im Jahresvergleich von 37,4 auf 39,4 Mio. Euro an. Dabei erzielte das Unternehmen sowohl beim Kinoverleih (2021: 2,1 Mio. Euro; 2020: 1,9 Mio. Euro) als auch im Bereich Home Entertainment (2021: 20 Mio. Euro; 2020: 19,4 Mio. Euro) Umsatzzuwächse. Mehr als die Hälfte der Home-Entertainment-Erlöse erzielte das Unternehmen im physischen Bereich (2021: 10,7 Mio. Euro; 2021: 10,5 Mio. Euro). Die Umsätze im digitalen Vertrieb stiegen von 8,9 auf 9,3 Mio. Euro an. Durch Lizenzverkäufe erlöste Splendid Medien in 2021 13,1 Mio. Euro (2020: 13,4 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Auftragsproduktionen, in dem sich das Unternehmen nach eigenen Angaben vorrangig auf die RTLZWEI-Doku-Soap "Die Wollnys" konzentriert, brachte in 2021 einen Umsatz von 4,2 Mio. Euro (2020: 2,7 Mio. Euro) ein.

Für das laufende Geschäftsjahr ist der Unternehmensvorstand nach eigener Aussage "auf der Grundlage der überaus zufriedenstellenden Entwicklung in den vergangenen zwei Geschäftsjahren" zuversichtlich, gibt allerdings zu bedenken, dass sich die zurückhaltende Investitionspolitik der vergangenen Jahre auf den Lizenzumsatz "voraussichtlich dämpfend" auswirken werde. So rechne man mit einem Jahresumsatz zwischen 42 und 45 Mio. Euro und einem Ebit zwischen zwei und drei Mio. Euro.

Allerdings müssten die Entwicklungen beim Krieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie in den kommenden Monaten "regelmäßig überprüft und die Auswirkungen auf unser Geschäft kontinuierlich bewertet werden", heißt es in der Bilanz-Pressemitteilung abschließend.