"Ein gewohntes Bild": Martin Moszkowicz zur Auslandsbilanz des deutschen Kinofilms

Wie bereits anhand der Statistik von German Films berichtet, konnten deutsche (Ko-)Produktionen im zweiten Pandemiejahr ihre im Ausland erzielten Kinoumsätze und Besucherzahlen gegenüber 2020 massiv steigern - und damit trotz eines zähen Auftakts in der ersten Jahreshälfte am Ende sogar die Zahlen aus 2019 übertreffen.Doch wie sind die Zahlen einzuordnen? Wir fragten bei Martin Moszkowicz nach, dem Vorstandsvorsitzenden der Constantin Film, die drei der fünf im Ausland erfolgreichsten majoritär deutschen Kinoproduktionen stellte.

BLICKPUNKT: FILM: Zunächst einmal Gratulation zur Auszeichnung bei der CinemaCon. Was bedeutet Ihnen diese Ehrung durch den Kinoverband NATO?

MARTIN MOSZKOWICZ: Ich freue mich wahnsinnig, dass ich eine solche Ehrung von Kinoseite erfahre - und gerade in dieser schwierigen Zeit, noch dazu als erster Deutscher. Ich sehe dadurch auch bestätigt, was ich immer wieder sage: Bei allem, was wir machen, ist und bleibt das Kino stets wichtiger Teil der DNA der Constantin Film - und meiner DNA sowieso. Natürlich sehe auch ich gerne Serien auf Netflix oder Amazon. Aber das Kino und alles, was damit zusammenhängt, war immer meine große Liebe, daran wird sich auch nichts ändern. Mein Credo ist: Alles, was dem Kino in der jetzigen Situation hilft, muss man machen.

BF: Die CinemaCon findet just zu einem Zeitpunkt statt, zu dem man Hoffnung schöpfen kann, dass sich das Kino langsam aus dem Würgegriff der Pandemie befreit.

MOSZKOWICZ: Ja - und das nicht zuletzt auch, weil das Kino angesichts immenser Herausforderungen nachdrücklich bewiesen hat, dass es in der Lage ist, sich konstant neu zu erfinden; Veränderungen anzunehmen und nach vorne zu blicken. Das finde ich großartig.

BF: Blicken wir zurück auf 2021: In den Top 5 der im Ausland erfolgreichsten majoritär deutschen Filme konnte die Constantin drei Titel platzieren. Wie bewerten Sie dieses Ergebnis - eingedenk der Tatsache, dass die Gesamtzahlen evident Pandemie-belastet sind?

MOSZKOWICZ: Selbstverständlich freue ich mich, dass wir an erster Stelle stehen, denn es ist Ausdruck dessen, wie breit die Constantin Film aufgestellt ist. Auf der anderen Seite ist das ein gewohntes Bild für uns, denn im Grunde sind wir das einzige deutsche Unternehmen, das regelmäßig auf so hohem Niveau für den Kino-Weltmarkt produziert. Ohnehin muss man vielleicht ein wenig relativieren. Denn eigentlich ist es ungerecht, wenn primär für den lokalen Markt produzierte Filme mit englischsprachigen, internationalen Großproduktionen in eine Statistik gezwängt werden. Man kann einen Film wie Monster Hunter", bei dem sich alleine das VFX-Budget auf ein Mehrfaches der Herstellungskosten des durchschnittlichen deutschen Films belief, vielleicht nur bedingt mit anderen deutschsprachigen Produktionen in eine Reihe internationaler Ergebnisse stellen. Zwar konnten die Constantin auch in jüngerer Vergangenheit immer wieder große internationale Erfolge auch mit rein deutschsprachigen Produktionen feiern. Aber ich denke, es könnte durchaus nicht schaden, wenn mehr hiesige Unternehmen bei den großen internationalen Kinoproduktionen mitmischen würden. Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft.

BF: Gegenüber 2020 konnten die Auslandsumsätze deutscher Kinofilme zwar einen massiven Sprung hinlegen - dennoch beläuft sich das Gesamtergebnis auf weniger als 0,6 Prozent des außerhalb Deutschlands erzielten Kinoumsatzes. Ist das nicht eigentlich eine eher traurige Bilanz?

MOSZKOWICZ: Es ist nun einmal enorm schwierig, mit einem in Landessprache für einen lokalen Markt produzierten Film und mit einer Besetzung, die vor allem in diesem Markt bekannt ist, internationalen Kinoerfolg einzufahren. Wenn man einmal von ein paar spanischsprachigen Filmen - mit deren riesiger Auswertungsbasis in Südamerika - oder dem einen oder anderen französischen Film absieht, dann zeigt sich rund um uns herum ja dasselbe Bild. Mit Ausnahme von England gibt es in Europa kein Land, das mit seinen lokalsprachlichen Inhalten zu relevanten internationalen Zahlen kommt. Daran wird sich in absehbarer Zeit auch kaum etwas ändern, schließlich sehen wir, wie sehr sich das Kino in die Richtung bewegt, dass fast nur große, Event-getriebene Produktionen wirklich funktionieren. Aber es gibt ja auch weitere Vertriebsmöglichkeiten, es muss auch nicht Alles ins Kino.

BF: Tatsächlich scheinen deutsche Koproduktionen zuletzt deutlich mehr globalen Eindruck im Streaming als auf der Leinwand hinterlassen zu haben - oder täuscht der Eindruck?

MOSZKOWICZ: Durchaus nicht, das ist auch eine der großen Überraschungen des Streaming-Booms, dass das Vorurteil widerlegt wurde, global taugliche Stoffe müssten unbedingt englischsprachig produziert und mit englischsprachigen Stars besetzt sein. Heute werden auch deutsche Produktionen wie selbstverständlich in mehr als ein Dutzend Sprachfassungen synchronisiert und für weitere untertitelt - und finden so international Relevanz. Leider nicht in der Form, dass Menschen bereit sind, elf, zwölf Dollar für ein Kinoticket auszugeben. Aber im Abo lässt sich ein globales Publikum offenbar darauf ein.

BF: Als einer der weltweit größten Kinomärkte schottete sich China zuletzt wieder stärker gegen ausländische Filme ab. Denken Sie, dass man die Rolle von China als Auswertungsmarkt und potenziellem Produktionspartner neu überdenken muss?

MOSZKOWICZ: Es ist richtig, dass es im Moment extrem schwierig ist, ausländische Produktionen im chinesischen Markt zu platzieren. Leider ist das kein Einzelfall, tatsächlich stehen aus unserer Sicht ganze drei der weltweit größten Märkte aktuell nur noch eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung. Selbst wenn man die politische Dimension ausblenden könnte, ließe sich in Russland aufgrund des Wertverfalls des Rubels kein Geschäft machen. Und auch der US-Kinomarkt ist durch den Wegfall kleiner, unabhängiger Verleiher, die über viele Jahre enormen Anteil daran hatten, ausländische Filme sichtbar zu machen, kaum noch erreichbar. Ich hoffe natürlich sehr, dass sich an der Situation mittelfristig wieder etwas ändern wird. Was China anbelangt, denke ich, dass daran kein Weg vorbei führt. Dort wurde für Abermilliarden ein riesiger Kinopark aufgebaut, den lokale Produktionen alleine schlicht nicht tragen können. Momentan jedenfalls ist die Gesamtsituation nicht gut.

BF: Wie schwer wiegen aus Sicht der Constantin die aktuellen steuerrechtlichen Unwägbarkeiten bei der Behandlung von Koproduktionen?

MOSZKOWICZ: Diese Problematik hat unglaubliche Auswirkungen. Nicht nur auf internationale, sondern auch auf deutschsprachige Koproduktionen. Ich hoffe sehr, dass hier zeitnah eine Lösung gefunden wird - zumal es doch erklärtes Ziel unserer Kulturpolitik ist, Koproduktionen zu befördern, nicht zu behindern. Und "behindern" wäre noch ein milder Ausdruck - denn würde man die bisherige steuerliche Handhabung von Koproduktionen unterbinden, würden wir geradezu von einem Todesstoß für Koproduktionen mit deutscher Beteiligung sprechen. Das wäre eine Katastrophe.

BF: Zu den bislang ambitioniertesten Projekten, an denen die Constantin beteiligt ist, zählen die beiden Neuadaptionen der "Drei Musketiere". Wie sehr hat Covid die Produktion beeinträchtigt?

MOSZKOWICZ: Es handelt sich bekanntlich um zwei Filme, The Three Musketeers: D'Artagnan" und The Three Musketeers: Milady", die hauptverantwortlich von Pathé back-to-back realisiert werden und an denen wir uns sehr gerne als minoritärer Koproduzent beteiligt haben. Ich freue mich, sagen zu können, dass der unternehmerische Mut, ein solches Mammutprojekt in so schwierigen Zeiten voranzutreiben, belohnt wurde. Die Produktion ist im Zeitplan, es wird seit über einem halben Jahr gedreht. Wir gehen so langsam in die Marketingphase - und freuen uns schon jetzt auf einen großen deutschen Kinostart.

Das Gespräch führte Marc Mensch